ETV Bharat / Videos

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: बिधाननगर सीट के ज्यादातर मतदाता संतुष्ट, फिर भी थोड़े-बहुत विकास की जरूरत - VOTERS OF BIDHANNAGAR SEAT WANT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 28, 2026 at 11:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के बिधाननगर विधानसभा सीट में ऊंचे दरख्तों से घिरी चौड़ी सड़कों की भरमार है. ये सीट 2011 में परिसीमन के बाद बनी थी। ये कोलकाता के बाहरी इलाके में है और इसमें सॉल्ट लेक इलाका भी शामिल है. ये इलाका सुव्यवस्थित बुनियादी ढांचे और समृद्ध वाणिज्यिक केंद्रों के लिए मशहूर है. गठन के बाद से ये सीट तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। अब तक हुए तीनों विधानसभा चुनावों में टीएमसी के सुजीत बोस ने इस सीट पर जीत हासिल की है. विधानसभा चुनाव 2026 से पहले यहां रहने वाले कई लोगों का कहना है कि वे बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर काफी संतुष्ट हैं. फिर भी मतदाताओं के एक वर्ग का कहना ​​है कि बेशक इलाके को व्यवस्थित करने के लिए काफी कुछ किया गया है, लेकिन सफाई बनाए रखने, सफाई व्यवस्था में सुधार करने और बेहतर परिवहन विकल्पों पर ध्यान देने की अब भी जरूरत है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीट के लिए दो चरणों में मतदान होगा। बिधाननगर में दूसरे चरण में, 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. वोटों की गिनती चार मई को होगी.

पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के बिधाननगर विधानसभा सीट में ऊंचे दरख्तों से घिरी चौड़ी सड़कों की भरमार है. ये सीट 2011 में परिसीमन के बाद बनी थी। ये कोलकाता के बाहरी इलाके में है और इसमें सॉल्ट लेक इलाका भी शामिल है. ये इलाका सुव्यवस्थित बुनियादी ढांचे और समृद्ध वाणिज्यिक केंद्रों के लिए मशहूर है. गठन के बाद से ये सीट तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। अब तक हुए तीनों विधानसभा चुनावों में टीएमसी के सुजीत बोस ने इस सीट पर जीत हासिल की है. विधानसभा चुनाव 2026 से पहले यहां रहने वाले कई लोगों का कहना है कि वे बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर काफी संतुष्ट हैं. फिर भी मतदाताओं के एक वर्ग का कहना ​​है कि बेशक इलाके को व्यवस्थित करने के लिए काफी कुछ किया गया है, लेकिन सफाई बनाए रखने, सफाई व्यवस्था में सुधार करने और बेहतर परिवहन विकल्पों पर ध्यान देने की अब भी जरूरत है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीट के लिए दो चरणों में मतदान होगा। बिधाननगर में दूसरे चरण में, 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. वोटों की गिनती चार मई को होगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

VOTERS OF BIDHANNAGAR SEAT WANT
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026
बिधाननगर विधानसभा सीट
सॉल्ट लेक इलाका
VOTERS OF BIDHANNAGAR SEAT WANT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

ईरान के परमाणु संयंत्रों पर बड़ा हमला

ईरान पर हमले का 29वां दिन: ईरान के परमाणु संयंत्रों पर बड़ा हमला, अबू धाबी में बैलिस्टिक मिसाइल के मलबे गिरने से 5 भारतीय घायल

March 28, 2026 at 11:01 PM IST
ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी की 'चार्जशीट'

ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी की 'चार्जशीट', प्रदेश में घुसपैठ, हिंसा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप, TMC का पलटवार

March 28, 2026 at 10:21 PM IST
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन, पीएम मोदी बोले, विकसित यूपी का प्रतीक बनेगा ये एयरपोर्ट

March 28, 2026 at 7:49 PM IST
बेपोर में दिख रहा है दिलचस्प मुकाबला

केरल विधानसभा चुनाव: बेपोर में दिख रहा है दिलचस्प मुकाबला, मुख्यमंत्री के दामाद मोहम्मद रियास ठोक रहे हैं एलडीएफ की दावेदारी

March 28, 2026 at 7:49 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.