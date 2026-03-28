पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के बिधाननगर विधानसभा सीट में ऊंचे दरख्तों से घिरी चौड़ी सड़कों की भरमार है. ये सीट 2011 में परिसीमन के बाद बनी थी। ये कोलकाता के बाहरी इलाके में है और इसमें सॉल्ट लेक इलाका भी शामिल है. ये इलाका सुव्यवस्थित बुनियादी ढांचे और समृद्ध वाणिज्यिक केंद्रों के लिए मशहूर है. गठन के बाद से ये सीट तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। अब तक हुए तीनों विधानसभा चुनावों में टीएमसी के सुजीत बोस ने इस सीट पर जीत हासिल की है. विधानसभा चुनाव 2026 से पहले यहां रहने वाले कई लोगों का कहना है कि वे बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर काफी संतुष्ट हैं. फिर भी मतदाताओं के एक वर्ग का कहना ​​है कि बेशक इलाके को व्यवस्थित करने के लिए काफी कुछ किया गया है, लेकिन सफाई बनाए रखने, सफाई व्यवस्था में सुधार करने और बेहतर परिवहन विकल्पों पर ध्यान देने की अब भी जरूरत है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीट के लिए दो चरणों में मतदान होगा। बिधाननगर में दूसरे चरण में, 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. वोटों की गिनती चार मई को होगी.