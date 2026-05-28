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पश्चिम बंगाल: हकीमपुर सीमा पर BSF के सामने करीब 250 घुसपैठियों ने आत्मसमर्पण किया, बांग्लादेश वापसी का इंतज़ार - INFILTRATORS SURRENDER

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बांग्लादेश वापसी का इंतज़ार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 28, 2026 at 7:52 PM IST

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पश्चिम में राजनीतिक बदलाव और नई सरकार के गठन के बाद से सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास शुरू किए गए हैं. नई बनी सरकार ने राज्य में रह रहे अवैध घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें बिना किसी देरी के बांग्लादेश वापस भेजने की गंभीर तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस मामले पर मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, उत्तर 24 परगना के स्वरूपनगर पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित हाकिमपुर चेक-पोस्ट से सटी सीमा पर एक असाधारण स्थिति पैदा हो गई है. पिछले कुछ दिनों में, सैकड़ों अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कानूनी पचड़ों और सख्त प्रशासनिक कार्रवाई से बचने के प्रयास में भारतीय सीमा सुरक्षा बल  के सामने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया है. 27 मई की सुबह करीब 3 बजे तक, BSF ने लगभग 250 घुसपैठियों को हिरासत में लिया था और उन्हें तीन अस्थायी हिरासत केंद्रों में भेज दिया था. इसके बावजूद, अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले नागरिकों के समूह सीमा पर जमा होते जा रहे हैं.

पश्चिम में राजनीतिक बदलाव और नई सरकार के गठन के बाद से सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास शुरू किए गए हैं. नई बनी सरकार ने राज्य में रह रहे अवैध घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें बिना किसी देरी के बांग्लादेश वापस भेजने की गंभीर तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस मामले पर मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, उत्तर 24 परगना के स्वरूपनगर पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित हाकिमपुर चेक-पोस्ट से सटी सीमा पर एक असाधारण स्थिति पैदा हो गई है. पिछले कुछ दिनों में, सैकड़ों अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कानूनी पचड़ों और सख्त प्रशासनिक कार्रवाई से बचने के प्रयास में भारतीय सीमा सुरक्षा बल  के सामने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया है. 27 मई की सुबह करीब 3 बजे तक, BSF ने लगभग 250 घुसपैठियों को हिरासत में लिया था और उन्हें तीन अस्थायी हिरासत केंद्रों में भेज दिया था. इसके बावजूद, अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले नागरिकों के समूह सीमा पर जमा होते जा रहे हैं.

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