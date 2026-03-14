तेल संकट पर विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग - WEST ASIA TENSION
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Published : March 14, 2026 at 4:13 PM IST|
Updated : March 14, 2026 at 4:57 PM IST
Energy Crisis: विश्व में ईरान, इजरायल और अमेरिका की जंग से भारत में भी तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है. हालांकि सरकार का कहना है कि पर्याप्त रिफाइनिंग क्षमता और तेल भंडार के कारण देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकारों को जमाखोरी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं. ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है. इस कारण देश में पेट्रोल-डीजल और गैस की किल्लत बढ़ गयी है. ऐसे में देश में संकट की स्थिति है.
Energy Crisis: विश्व में ईरान, इजरायल और अमेरिका की जंग से भारत में भी तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है. हालांकि सरकार का कहना है कि पर्याप्त रिफाइनिंग क्षमता और तेल भंडार के कारण देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकारों को जमाखोरी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं. ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है. इस कारण देश में पेट्रोल-डीजल और गैस की किल्लत बढ़ गयी है. ऐसे में देश में संकट की स्थिति है.