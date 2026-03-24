पश्चिम एशिया में जारी संकट पर पीएम मोदी ने गहरी चिंता जताई है. पीएम मोदी ने पैदा हुए हालात के बारे में आज राज्यसभा को जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इसके कारण भारत के सामने आई और इस युद्ध ने विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है.

उन्होंने कहा कि भारत के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है.

पीएम ने कहा कि पश्चिम एशिया में छिड़े वर्तमान संघर्ष के कारण उत्पन्न स्थिति से निबटने के लिए सात नये समूहों का गठन किया गया है जो एलपीजी, आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अन्य विषयों का नियमित आकलन कर सुझाव देंगे.

मोदी ने कहा कि उन्होंने युद्ध की शुरुआत के बाद से पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ दो दौर में फोन पर बात की है. मोदी ने कहा कि खाड़ी के देशों में करीब एक करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं. उन्होंने कहा कि उनका जीवन एवं आजीविका भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण है.