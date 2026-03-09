ईरान युद्ध: भारत तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति का समर्थन करता है- जयशंकर - WEST ASIA CONFLICT
Published : March 9, 2026 at 5:39 PM IST
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को पश्चिम एशिया में बढ़ते विवाद पर कहा कि भारत तनाव कम करने और बातचीत और डिप्लोमेसी पर लौटने की वकालत करता है. साथ ही, उन्होंने इस क्षेत्र के सभी देशों की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करने पर ज़ोर दिया. जयशंकर ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के साथ-साथ एनर्जी सिक्योरिटी और व्यापार जैसे राष्ट्रीय हित सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बने हुए हैं.न्होंने कहा, "भारत शांति के पक्ष में है और बातचीत और डिप्लोमेसी पर लौटने की अपील करता है। हम तनाव कम करने, संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की वकालत करते हैं।" "इस इलाके में भारतीय समुदाय की भलाई और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। और हमारे राष्ट्रीय हित, जिसमें एनर्जी सुरक्षा और व्यापार शामिल हैं, हमेशा सबसे ऊपर रहेंगे."उन्होंने कहा कि लगभग एक करोड़ भारतीय गल्फ देशों में रहते और काम करते हैं, जबकि कुछ हज़ार लोग पढ़ाई या नौकरी के लिए ईरान में हैं, जिससे भारत के लिए रीजनल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी हो गई है. उन्होंने कहा कि गल्फ भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड के लिए भी सेंट्रल है, जिसका कॉमर्स में लगभग USD 200 बिलियन का हिस्सा है.
