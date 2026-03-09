ETV Bharat / Videos

ईरान युद्ध: भारत तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति का समर्थन करता है- जयशंकर - WEST ASIA CONFLICT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ईरान युद्ध पर बोले विदेश मंत्री (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 9, 2026 at 5:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को पश्चिम एशिया में बढ़ते विवाद पर कहा कि भारत तनाव कम करने और बातचीत और डिप्लोमेसी पर लौटने की वकालत करता है. साथ ही, उन्होंने इस क्षेत्र के सभी देशों की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करने पर ज़ोर दिया. जयशंकर ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के साथ-साथ एनर्जी सिक्योरिटी और व्यापार जैसे राष्ट्रीय हित सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बने हुए हैं.न्होंने कहा, "भारत शांति के पक्ष में है और बातचीत और डिप्लोमेसी पर लौटने की अपील करता है। हम तनाव कम करने, संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की वकालत करते हैं।" "इस इलाके में भारतीय समुदाय की भलाई और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। और हमारे राष्ट्रीय हित, जिसमें एनर्जी सुरक्षा और व्यापार शामिल हैं, हमेशा सबसे ऊपर रहेंगे."उन्होंने कहा कि लगभग एक करोड़ भारतीय गल्फ देशों में रहते और काम करते हैं, जबकि कुछ हज़ार लोग पढ़ाई या नौकरी के लिए ईरान में हैं, जिससे भारत के लिए रीजनल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी हो गई है. उन्होंने कहा कि गल्फ भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड के लिए भी सेंट्रल है, जिसका कॉमर्स में लगभग USD 200 बिलियन का हिस्सा है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को पश्चिम एशिया में बढ़ते विवाद पर कहा कि भारत तनाव कम करने और बातचीत और डिप्लोमेसी पर लौटने की वकालत करता है. साथ ही, उन्होंने इस क्षेत्र के सभी देशों की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करने पर ज़ोर दिया. जयशंकर ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के साथ-साथ एनर्जी सिक्योरिटी और व्यापार जैसे राष्ट्रीय हित सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बने हुए हैं.न्होंने कहा, "भारत शांति के पक्ष में है और बातचीत और डिप्लोमेसी पर लौटने की अपील करता है। हम तनाव कम करने, संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की वकालत करते हैं।" "इस इलाके में भारतीय समुदाय की भलाई और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। और हमारे राष्ट्रीय हित, जिसमें एनर्जी सुरक्षा और व्यापार शामिल हैं, हमेशा सबसे ऊपर रहेंगे."उन्होंने कहा कि लगभग एक करोड़ भारतीय गल्फ देशों में रहते और काम करते हैं, जबकि कुछ हज़ार लोग पढ़ाई या नौकरी के लिए ईरान में हैं, जिससे भारत के लिए रीजनल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी हो गई है. उन्होंने कहा कि गल्फ भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड के लिए भी सेंट्रल है, जिसका कॉमर्स में लगभग USD 200 बिलियन का हिस्सा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

WEST ASIA CONFLICT
JAISHANKAR
PARLIAMENT BUDGET SESSION 2ND PHASE
JAISHANKAR ON WEST ASIA
WEST ASIA CONFLICT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

जानिए कौन हैं ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई

खामेनेई के बाद कौन? जानिए कौन हैं ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई

March 9, 2026 at 5:52 PM IST
जंग का असर बाजार पर

ईरान-इजराइल और अमेरिकी जंग का असर बाजार पर, सेंसेक्स 2100 अंक टूटा, तेल 60 फीसदी महंगा

March 9, 2026 at 5:05 PM IST
भारत बना लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन

भारत बना लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन, न्यूजीलैंड को फाइनल में 96 रनों से हराया

March 8, 2026 at 11:13 PM IST
बालेंद्र शाह की आरएसपी ने रचा इतिहास

बालेंद्र शाह की आरएसपी ने रचा इतिहास, नेपाल चुनाव में ऐतिहासिक जीत की दर्ज

March 8, 2026 at 10:01 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.