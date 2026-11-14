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देश के कई राज्यों में बदलेगा मौसम, आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट

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आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 14, 2026 at 8:52 PM IST

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देश के कई हिस्सों में मौसम करवट लेने वाला है. कहीं बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी है, तो कहीं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने अंडमान-निकोबार से लेकर दक्षिण भारत और पूर्वी भारत तक सतर्क रहने की सलाह दी है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 14 और 15 नवंबर को बारिश के आसार हैं... जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में गरज-चमक के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. वहीं, पश्चिमी राजस्थान में भी तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 14 से 19 नवंबर तक कई इलाकों में बारिश का अनुमान है. वहीं, 18 और 19 नवंबर को ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल में भी गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है.

दक्षिण भारत में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 15 नवंबर को व्यापक बारिश हो सकती है. केरल में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है. वहीं, 18 और 19 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी है. लेकिन सबसे बड़ी चिंता बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर को लेकर है. यहां हवाओं की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. समुद्र में ऊंची लहरें और खराब मौसम समुद्री गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं. इसी खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने मछुआरों को 19 नवंबर तक अलग-अलग समुद्री इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी है.

देश के कई हिस्सों में मौसम करवट लेने वाला है. कहीं बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी है, तो कहीं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने अंडमान-निकोबार से लेकर दक्षिण भारत और पूर्वी भारत तक सतर्क रहने की सलाह दी है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 14 और 15 नवंबर को बारिश के आसार हैं... जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में गरज-चमक के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. वहीं, पश्चिमी राजस्थान में भी तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 14 से 19 नवंबर तक कई इलाकों में बारिश का अनुमान है. वहीं, 18 और 19 नवंबर को ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल में भी गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है.

दक्षिण भारत में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 15 नवंबर को व्यापक बारिश हो सकती है. केरल में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है. वहीं, 18 और 19 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी है. लेकिन सबसे बड़ी चिंता बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर को लेकर है. यहां हवाओं की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. समुद्र में ऊंची लहरें और खराब मौसम समुद्री गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं. इसी खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने मछुआरों को 19 नवंबर तक अलग-अलग समुद्री इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी है.

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