उत्तराखंड में बहा बैली ब्रिज, सेल्फी लेते 3 छात्र नदी में डूबे; दिल्ली में 'रेड अलर्ट', यूपी-बिहार में जल प्रलय

देशभर में मौसम और भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है. उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कुलागाड़ नाले पर बना 170 फीट लंबा बैली ब्रिज तेज बहाव में बह गया है, जिससे चीन सीमा से लगी घाटियों का संपर्क टूट गया है. वहीं, छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में हसदेव नदी में सेल्फी लेने के चक्कर में 3 कॉलेज छात्र तेज बहाव में बह गए, जिनकी तलाश जारी है.

मैदानी इलाकों की बात करें तो, यूपी और बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा है। बिहार में 47 लाख और यूपी में 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं और गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. उधर, मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश का 'रेड अलर्ट' जारी किया है. मध्य प्रदेश के 15 जिलों और राजस्थान के 29 जिलों में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है.