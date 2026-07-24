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देशभर में मॉनसून का रौद्र रूप; गुजरात में भयानक बाढ़, UP-बिहार से MP-राजस्थान तक भारी बारिश का अलर्ट! - BIHAR WEATHER RAJASTHAN RED ALERT

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 24, 2026 at 5:27 PM IST

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पूरे देश में मानसून का कहर लगातार जारी है। दक्षिण गुजरात के उमरगाम में महज 16 घंटे में 43 इंच बारिश होने से भयानक बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और निचले इलाके पूरी तरह डूब गए हैं. वहीं, उत्तर प्रदेश में पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश के कारण गंगा और यमुना समेत 10 नदियां उफान पर हैं और 54 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है. असम में भी बाढ़ से 6.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित.

बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है, जहां बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है. इसके अलावा राजस्थान के बांसवाड़ा-डूंगरपुर और मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने 'रेड अलर्ट' जारी किया है. पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड समेत देश के अन्य राज्यों के मौसम का पूरा हाल जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें.

पूरे देश में मानसून का कहर लगातार जारी है। दक्षिण गुजरात के उमरगाम में महज 16 घंटे में 43 इंच बारिश होने से भयानक बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और निचले इलाके पूरी तरह डूब गए हैं. वहीं, उत्तर प्रदेश में पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश के कारण गंगा और यमुना समेत 10 नदियां उफान पर हैं और 54 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है. असम में भी बाढ़ से 6.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित.

बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है, जहां बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है. इसके अलावा राजस्थान के बांसवाड़ा-डूंगरपुर और मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने 'रेड अलर्ट' जारी किया है. पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड समेत देश के अन्य राज्यों के मौसम का पूरा हाल जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें.

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