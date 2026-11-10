ETV Bharat / Videos

पहाड़ों पर बर्फबारी और दिल्ली में कोहरे के आसार, जानें देशभर के मौसम का हाल

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
WEATHER FORECAST IN INDIA, SNOWFALL IN HIMALAYAS (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 10, 2026 at 7:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरल और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। वहीं, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से हिमालयी क्षेत्रों जैसे कि उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ-साथ ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के पूरे आसार हैं। दूसरी ओर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा और दोपहर में गर्मी के साथ-साथ वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरल और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। वहीं, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से हिमालयी क्षेत्रों जैसे कि उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ-साथ ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के पूरे आसार हैं। दूसरी ओर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा और दोपहर में गर्मी के साथ-साथ वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

For All Latest Updates

TAGGED:

WEATHER UPDATE
SNOWFALL DELHI FOG
RAIN FORECAST
पहाड़ों पर बर्फबारी
दिल्ली में कोहरे के आसार

संबंधित ख़बरें

जेनसेन हुआंग मामला

जेनसेन हुआंग मामला: FBI कर रही जांच; एनवीडिया के CEO को नहीं पता था कि एलिस हुआंग 'एक जासूस थीं'- ट्रंप

November 10, 2026 at 7:00 PM IST
पुलिस इंस्पेक्टर सस्पेंड

बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ की अपमानजनक टिप्पणी का मामला, पुलिस इंस्पेक्टर सस्पेंड

November 10, 2026 at 5:04 PM IST
CLIMATE TRENDS REPORT 2026

भारत में हर साल 1.22 लाख करोड़ का खाना बर्बाद; कोल्ड स्टोरेज की कमी से सड़ जा रहीं 40% फल-सब्जियां

November 10, 2026 at 4:46 PM IST
सोनिया गांधी का बड़ा खुलासा

सोनिया गांधी 2004 में क्यों नहीं बनीं प्रधानमंत्री?, अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में किया खुलासा

November 10, 2026 at 2:49 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.