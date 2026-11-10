पहाड़ों पर बर्फबारी और दिल्ली में कोहरे के आसार, जानें देशभर के मौसम का हाल

देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरल और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। वहीं, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से हिमालयी क्षेत्रों जैसे कि उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ-साथ ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के पूरे आसार हैं। दूसरी ओर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा और दोपहर में गर्मी के साथ-साथ वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।