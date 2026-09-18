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मॉनसून की विदाई से पहले मौसम का अलर्ट! केदारनाथ में बर्फबारी, यूपी-राजस्थान और MP में आंधी-बारिश का कहर

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2026 at 6:20 PM IST

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देशभर में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अब अपनी विदाई के करीब है, लेकिन जाते-जाते कई राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बिगड़ा हुआ है. पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है. चमोली के हेमकुंड साहिब, केदारनाथ और रुद्रनाथ में बर्फबारी के चलते तापमान माइनस 2°C तक लुढ़क गया है, जिससे सितंबर में ही कड़ाके की ठंड का अहसास होने लगा है.

मैदानी इलाकों की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम के कारण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आंधी-तूफान का कहर देखने को मिल रहा है. कानपुर और बरेली में 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली धूलभरी आंधी ने कई पेड़ उखाड़ दिए. इसके अलावा राजस्थान के 28 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट है, जबकि बिहार में बाढ़ ने 50 लाख लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. देशभर के मौसम का पल-पल का अपडेट जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

देशभर में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अब अपनी विदाई के करीब है, लेकिन जाते-जाते कई राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बिगड़ा हुआ है. पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है. चमोली के हेमकुंड साहिब, केदारनाथ और रुद्रनाथ में बर्फबारी के चलते तापमान माइनस 2°C तक लुढ़क गया है, जिससे सितंबर में ही कड़ाके की ठंड का अहसास होने लगा है.

मैदानी इलाकों की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम के कारण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आंधी-तूफान का कहर देखने को मिल रहा है. कानपुर और बरेली में 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली धूलभरी आंधी ने कई पेड़ उखाड़ दिए. इसके अलावा राजस्थान के 28 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट है, जबकि बिहार में बाढ़ ने 50 लाख लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. देशभर के मौसम का पल-पल का अपडेट जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

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