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देश के 90% हिस्से से बादल गायब, कमजोर पड़ा मानसून; बिहार में बाढ़ से हाहाकार, 20 की मौत

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2026 at 5:33 PM IST

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देश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. मौसम विभाग की ताजा सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार, भारत के 90% हिस्से, खासकर उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत से बादल पूरी तरह गायब हो गए हैं. इसे अल नीनो (El Nino) के प्रभाव और कमजोर मानसून का संकेत माना जा रहा है.

एक तरफ जहां देश में बादलों की कमी है, वहीं दूसरी ओर बिहार में गंगा और कोसी समेत कई नदियों के उफान से 13 जिलों के 27 लाख लोग प्रभावित हैं और 20 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं. इसके अलावा, महाराष्ट्र के अंबोली में चेरापूंजी से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. मध्य प्रदेश में बारिश का आंकड़ा 83.5% तक पहुंच गया है, जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश के बीच उफनते नाले में बच्चों के बहने की दुखद घटना सामने आई है.

देश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. मौसम विभाग की ताजा सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार, भारत के 90% हिस्से, खासकर उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत से बादल पूरी तरह गायब हो गए हैं. इसे अल नीनो (El Nino) के प्रभाव और कमजोर मानसून का संकेत माना जा रहा है.

एक तरफ जहां देश में बादलों की कमी है, वहीं दूसरी ओर बिहार में गंगा और कोसी समेत कई नदियों के उफान से 13 जिलों के 27 लाख लोग प्रभावित हैं और 20 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं. इसके अलावा, महाराष्ट्र के अंबोली में चेरापूंजी से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. मध्य प्रदेश में बारिश का आंकड़ा 83.5% तक पहुंच गया है, जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश के बीच उफनते नाले में बच्चों के बहने की दुखद घटना सामने आई है.

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