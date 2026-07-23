देशभर में मानसून का कहर; MP-UP में भारी बारिश का अलर्ट, असम में बाढ़ से 41 की मौत - ASSAM FLOODS
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Published : July 23, 2026 at 4:36 PM IST
देशभर में मानसून ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. मध्य प्रदेश में 3 स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम एक्टिव होने से पिछले 60 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग (IMD) ने 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं, उत्तर प्रदेश के 69 जिलों में बारिश की चेतावनी है; नदियां उफान पर हैं और बाढ़ के पानी के साथ गांवों और सड़कों पर मगरमच्छ देखे जा रहे हैं.
असम में बाढ़ से हालात बेहद गंभीर हैं, जहां पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत के साथ मरने वालों का आंकड़ा 41 पहुंच गया है और 6.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में बाढ़ के तेज बहाव में बहने से मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि गुजरात के तापी में जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मौसम से जुड़े हर ताज़ा अपडेट के लिए वीडियो को पूरा देखें.
देशभर में मानसून ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. मध्य प्रदेश में 3 स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम एक्टिव होने से पिछले 60 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग (IMD) ने 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं, उत्तर प्रदेश के 69 जिलों में बारिश की चेतावनी है; नदियां उफान पर हैं और बाढ़ के पानी के साथ गांवों और सड़कों पर मगरमच्छ देखे जा रहे हैं.
असम में बाढ़ से हालात बेहद गंभीर हैं, जहां पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत के साथ मरने वालों का आंकड़ा 41 पहुंच गया है और 6.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में बाढ़ के तेज बहाव में बहने से मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि गुजरात के तापी में जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मौसम से जुड़े हर ताज़ा अपडेट के लिए वीडियो को पूरा देखें.