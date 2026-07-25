देशभर में मानसून का कहर अब जानलेवा साबित हो रहा है. असम में बाढ़ से हालात बेहद खौफनाक हो गए हैं. यहां पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा 61 पहुंच गया है, और 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं. वहीं, गुजरात में लगातार भारी बारिश के कारण कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जहां 40 हजार से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है,

मध्य प्रदेश में मॉनसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने से 35 जिलों में बारिश का अलर्ट है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 30 जिलों और राजस्थान में भी मौसम विभाग (IMD) ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. हिमाचल, उत्तराखंड समेत देश के अन्य राज्यों के मौसम का ताजा हाल जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.