मौसम विभाग (IMD) के अनुसार इस पूरे हफ्ते देशभर में मानसून पूरी तरह से एक्टिव रहेगा. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है.

मैदानी इलाकों में भी स्थिति गंभीर है. यूपी में गंगा और घाघरा समेत 10 नदियां उफान पर हैं और बिजनौर के कई गांवों में पानी घुस गया है. वहीं, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से एक पुल दो हिस्सों में टूट गया, जिसमें एक यात्री बस फंस गई. इसके अलावा बिहार और झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है.