ETV Bharat / Videos

केदारनाथ में हेलमेट पहनकर हो रही यात्रा, यूपी-बिहार में बाढ़ से हाहाकार; सिक्किम में भारी लैंडस्लाइड

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
WEATHER UPDATE INDIA TODAY (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2026 at 7:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

देशभर में मॉनसून की विदाई से पहले कई राज्यों में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है. उत्तराखंड में लगातार पहाड़ दरकने के कारण केदारनाथ यात्रा पर असर पड़ा है। चीरबासा के पास 'डेंजर जोन' को देखते हुए अब यात्रियों को सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनाकर ही आगे भेजा जा रहा है.

मैदानी राज्यों की बात करें तो यूपी और बिहार में नदियों ने विकराल रूप ले लिया है. बिहार के 15 जिलों में करीब 50 लाख और यूपी के 26 जिलों में 4 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में है. उधर, सिक्किम के ग्यालशिंग में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद 128 लोगों को सुरक्षित कैंपों में शिफ्ट किया गया है. इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल में भी भारी बारिश का दौर जारी है.

देशभर में मॉनसून की विदाई से पहले कई राज्यों में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है. उत्तराखंड में लगातार पहाड़ दरकने के कारण केदारनाथ यात्रा पर असर पड़ा है। चीरबासा के पास 'डेंजर जोन' को देखते हुए अब यात्रियों को सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनाकर ही आगे भेजा जा रहा है.

मैदानी राज्यों की बात करें तो यूपी और बिहार में नदियों ने विकराल रूप ले लिया है. बिहार के 15 जिलों में करीब 50 लाख और यूपी के 26 जिलों में 4 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में है. उधर, सिक्किम के ग्यालशिंग में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद 128 लोगों को सुरक्षित कैंपों में शिफ्ट किया गया है. इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल में भी भारी बारिश का दौर जारी है.

For All Latest Updates

TAGGED:

KEDARNATH YATRA
UP FLOOD
BIHAR FLOOD
SIKKIM LANDSLIDE
WEATHER UPDATE

संबंधित ख़बरें

DONALD TRUMP ON AI DEVELOPMENT

AI और डेटा सेंटर्स के विरोध को ट्रंप ने बताया 'बीमार साजिश', कहा- इससे सिर्फ चीन को होगा फायदा

September 15, 2026 at 6:05 PM IST
जनता का भरोसा, न्यायपालिका की असली ताकत

CJI सूर्यकांत ने बताया, न्यायपालिका की असली ताकत क्या है?

September 15, 2026 at 5:50 PM IST
पाकिस्तान की अदालत का बड़ा फैसला

पाकिस्तान की अदालत का बड़ा फैसला: एक मुख्यमंत्री समेत इमरान खान की पार्टी के 24 सांसदों के पासपोर्ट ब्लॉक

September 15, 2026 at 3:42 PM IST
UGANDA VICE PRESIDENT VISITS TAJ MAHAL

BRICS समिट के बाद आगरा पहुंचीं युगांडा की उपराष्ट्रपति अलुपो, ताजमहल की भव्यता और मुमताज की कहानी ने मोहा मन

September 15, 2026 at 3:10 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.