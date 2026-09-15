केदारनाथ में हेलमेट पहनकर हो रही यात्रा, यूपी-बिहार में बाढ़ से हाहाकार; सिक्किम में भारी लैंडस्लाइड

देशभर में मॉनसून की विदाई से पहले कई राज्यों में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है. उत्तराखंड में लगातार पहाड़ दरकने के कारण केदारनाथ यात्रा पर असर पड़ा है। चीरबासा के पास 'डेंजर जोन' को देखते हुए अब यात्रियों को सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनाकर ही आगे भेजा जा रहा है.

मैदानी राज्यों की बात करें तो यूपी और बिहार में नदियों ने विकराल रूप ले लिया है. बिहार के 15 जिलों में करीब 50 लाख और यूपी के 26 जिलों में 4 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में है. उधर, सिक्किम के ग्यालशिंग में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद 128 लोगों को सुरक्षित कैंपों में शिफ्ट किया गया है. इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल में भी भारी बारिश का दौर जारी है.