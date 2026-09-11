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केदारनाथ में फटा बादल, पैदल मार्ग बंद; यूपी-बिहार में बाढ़ से हाहाकार, पानी में घिरी लाखों की आबादी

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KEDARNATH CLOUDBURST LANDSLIDE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 5:50 PM IST

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देशभर में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है. भारी बारिश और लैंडस्लाइड से कई राज्यों में हालात बेकाबू हो गए हैं. उत्तराखंड के केदारनाथ में शुक्रवार को बादल फटने और भारी लैंडस्लाइड के कारण बोल्डर गिरने से पैदल मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है, हालांकि किसी जनहानि की खबर नहीं है.

उधर, मैदानी इलाकों में नदियों ने विकराल रूप ले लिया है. यूपी में गंगा और यमुना के उफान से 26 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं. वहीं, बिहार में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, जहां 14 जिलों की 44 लाख से ज्यादा आबादी पानी से घिरी हुई है. इसके अलावा मध्य प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है.

देशभर में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है. भारी बारिश और लैंडस्लाइड से कई राज्यों में हालात बेकाबू हो गए हैं. उत्तराखंड के केदारनाथ में शुक्रवार को बादल फटने और भारी लैंडस्लाइड के कारण बोल्डर गिरने से पैदल मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है, हालांकि किसी जनहानि की खबर नहीं है.

उधर, मैदानी इलाकों में नदियों ने विकराल रूप ले लिया है. यूपी में गंगा और यमुना के उफान से 26 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं. वहीं, बिहार में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, जहां 14 जिलों की 44 लाख से ज्यादा आबादी पानी से घिरी हुई है. इसके अलावा मध्य प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है.

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