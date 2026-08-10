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देशभर में भारी बारिश से हाहाकार! MP-राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात, UP में उफान पर गंगा-यमुना - UP FLOOD

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2026 at 3:30 PM IST

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देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के 15 से ज्यादा शहरों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. भोपाल में नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं. वहीं राजस्थान के बाड़मेर और बीकानेर में सड़कें 2 से 4 फीट पानी में डूब गई हैं.

उत्तर प्रदेश का भी बुरा हाल है. गंगा और यमुना समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। काशी में सभी 84 घाटों का संपर्क टूट गया है. उधर, पहाड़ों पर भी कुदरत का कहर जारी है. हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से 124 सड़कें बंद हैं. जबकि सिक्किम में NH-10 पर मलबा आने से यातायात ठप हो गया है.

देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के 15 से ज्यादा शहरों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. भोपाल में नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं. वहीं राजस्थान के बाड़मेर और बीकानेर में सड़कें 2 से 4 फीट पानी में डूब गई हैं.

उत्तर प्रदेश का भी बुरा हाल है. गंगा और यमुना समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। काशी में सभी 84 घाटों का संपर्क टूट गया है. उधर, पहाड़ों पर भी कुदरत का कहर जारी है. हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से 124 सड़कें बंद हैं. जबकि सिक्किम में NH-10 पर मलबा आने से यातायात ठप हो गया है.

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