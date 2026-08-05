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देशभर में कुदरत का कहर! झारखंड में बिजली गिरने से 14 की मौत, केरल में बाढ़ से 25 की गई जान; जानें मौसम का हाल - UP FLOODS IMD ALERT

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WEATHER FORECAST TODAY IN INDIA (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 5, 2026 at 7:50 PM IST

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देशभर में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने कई राज्यों में भारी तबाही मचा दी है. झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि केरल में 1 अगस्त से अब तक लगातार बारिश और बाढ़ के कारण 25 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.

मैदानी और पहाड़ी इलाकों के हालात भी बेहद गंभीर हैं. यूपी के बिजनौर और फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे 40 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. वहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के कारण 300 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं. असम में भी बाढ़ का असर अभी खत्म नहीं हुआ है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, कई चक्रवाती परिसंचरणों के कारण पूरे देश में बारिश का यह दौर अभी जारी रहेगा.

देशभर में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने कई राज्यों में भारी तबाही मचा दी है. झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि केरल में 1 अगस्त से अब तक लगातार बारिश और बाढ़ के कारण 25 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.

मैदानी और पहाड़ी इलाकों के हालात भी बेहद गंभीर हैं. यूपी के बिजनौर और फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे 40 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. वहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के कारण 300 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं. असम में भी बाढ़ का असर अभी खत्म नहीं हुआ है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, कई चक्रवाती परिसंचरणों के कारण पूरे देश में बारिश का यह दौर अभी जारी रहेगा.

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