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देशभर में भारी बारिश से हाहाकार! दिल्ली में रेड अलर्ट, अमरनाथ यात्रा रुकी; यूपी-बिहार और असम में बाढ़ का कहर - UP FLOODS ASSAM FLOOD

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DELHI NCR HEAVY RAIN IMD RED ALERT (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2026 at 5:50 PM IST

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देशभर के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है. दिल्ली में शुक्रवार को हुई तेज बारिश से हाईवे पर 4 फीट तक पानी भर गया, जिसे देखते हुए मौसम विभाग (IMD) ने 'रेड अलर्ट' जारी किया है. अगस्त के पहले हफ्ते में दिल्ली में 2011 के बाद सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है.

वहीं, जम्मू-कश्मीर में खराब मौसम और लैंडस्लाइड के खतरे के कारण अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है. उत्तर प्रदेश और बिहार का भी बुरा हाल है. काशी में गंगा उफान पर है जिससे 84 घाटों का संपर्क टूट गया है और बिहार में गंडक नदी का पानी सैकड़ों घरों में घुस गया है. दूसरी तरफ, असम में बाढ़ से हालात अब भी गंभीर हैं और मौत का आंकड़ा 98 तक पहुंच गया है.

देशभर के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है. दिल्ली में शुक्रवार को हुई तेज बारिश से हाईवे पर 4 फीट तक पानी भर गया, जिसे देखते हुए मौसम विभाग (IMD) ने 'रेड अलर्ट' जारी किया है. अगस्त के पहले हफ्ते में दिल्ली में 2011 के बाद सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है.

वहीं, जम्मू-कश्मीर में खराब मौसम और लैंडस्लाइड के खतरे के कारण अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है. उत्तर प्रदेश और बिहार का भी बुरा हाल है. काशी में गंगा उफान पर है जिससे 84 घाटों का संपर्क टूट गया है और बिहार में गंडक नदी का पानी सैकड़ों घरों में घुस गया है. दूसरी तरफ, असम में बाढ़ से हालात अब भी गंभीर हैं और मौत का आंकड़ा 98 तक पहुंच गया है.

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