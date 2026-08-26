देश में भारी बारिश से त्राहिमाम, भागलपुर में पलटी मजदूरों से भरी नाव; यूपी-एमपी में बाढ़ जैसे हालात
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Published : August 26, 2026 at 10:53 PM IST
देशभर में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी किनारे काम कर रहे 22 मजदूरों से भरी एक नाव अचानक पलट गई. रेस्क्यू टीम ने 21 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि एक की तलाश जारी है. वहीं, बेगूसराय में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे 50 हजार से ज्यादा लोग बाढ़ में घिरे हैं। इसके अलावा नेपाल के रसुवा में आई भयानक बाढ़ का पानी भी तेजी से बिहार की तरफ बढ़ रहा है.
उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं. चंदौली में बांध ओवरफ्लो हो गए हैं और महोबा के अस्पताल में पानी भर गया है. मध्य प्रदेश के 21 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तराखंड के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है.
देशभर में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी किनारे काम कर रहे 22 मजदूरों से भरी एक नाव अचानक पलट गई. रेस्क्यू टीम ने 21 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि एक की तलाश जारी है. वहीं, बेगूसराय में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे 50 हजार से ज्यादा लोग बाढ़ में घिरे हैं। इसके अलावा नेपाल के रसुवा में आई भयानक बाढ़ का पानी भी तेजी से बिहार की तरफ बढ़ रहा है.
उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं. चंदौली में बांध ओवरफ्लो हो गए हैं और महोबा के अस्पताल में पानी भर गया है. मध्य प्रदेश के 21 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तराखंड के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है.