देश के कई राज्यों में मानसूनी बारिश लोगों के लिए बड़ी आफत बन गई है. यूपी के 75 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. गंगा, यमुना और शारदा समेत 11 नदियां उफान पर हैं और वाराणसी में 100 से ज्यादा छोटे मंदिर पानी में डूब गए हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश के 12 जिलों, राजस्थान के 18 जिलों और उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है.

पहाड़ी राज्यों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण 114 सड़कें बंद कर दी गई हैं. मॉनसून सीजन में अब तक यहां 78 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं, ओडिशा में पिछले दो दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण 6 जिलों के 429 गांवों में भयंकर बाढ़ आ गई है, जहां से प्रशासन ने 41,000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. देशभर के मौसम और बाढ़ की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.