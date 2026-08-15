ETV Bharat / Videos

यूपी के सभी 75 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; उफान पर नदियां, हिमाचल में 114 सड़कें बंद और ओडिशा में बाढ़ - WEATHER UPDATE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Weather update heavy rain in UP 75 district (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2026 at 2:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

देश के कई राज्यों में मानसूनी बारिश लोगों के लिए बड़ी आफत बन गई है. यूपी के 75 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. गंगा, यमुना और शारदा समेत 11 नदियां उफान पर हैं और वाराणसी में 100 से ज्यादा छोटे मंदिर पानी में डूब गए हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश के 12 जिलों, राजस्थान के 18 जिलों और उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है.

पहाड़ी राज्यों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण 114 सड़कें बंद कर दी गई हैं. मॉनसून सीजन में अब तक यहां 78 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं, ओडिशा में पिछले दो दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण 6 जिलों के 429 गांवों में भयंकर बाढ़ आ गई है, जहां से प्रशासन ने 41,000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. देशभर के मौसम और बाढ़ की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

देश के कई राज्यों में मानसूनी बारिश लोगों के लिए बड़ी आफत बन गई है. यूपी के 75 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. गंगा, यमुना और शारदा समेत 11 नदियां उफान पर हैं और वाराणसी में 100 से ज्यादा छोटे मंदिर पानी में डूब गए हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश के 12 जिलों, राजस्थान के 18 जिलों और उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है.

पहाड़ी राज्यों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण 114 सड़कें बंद कर दी गई हैं. मॉनसून सीजन में अब तक यहां 78 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं, ओडिशा में पिछले दो दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण 6 जिलों के 429 गांवों में भयंकर बाढ़ आ गई है, जहां से प्रशासन ने 41,000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. देशभर के मौसम और बाढ़ की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAIN ALERT
UP RAIN
MP WEATHER
HIMACHAL LANDSLIDE
WEATHER UPDATE

संबंधित ख़बरें

बीजेपी का कांग्रेस पर गंभीर आरोप

बीजेपी का कांग्रेस पर गंभीर आरोप, कहा- सोनिया गांधी ने 'वंदे मातरम्' को लेकर जताई आपत्ति, कांग्रेस ने किया खंडन

August 15, 2026 at 6:54 PM IST
'दिमागी नक्सल' पर कांग्रेस का पलटवार

पीएम मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर कांग्रेस का तीखा पलटवार, जयराम रमेश बोले- 'यह घबराहट का संकेत है'

August 15, 2026 at 6:34 PM IST
MALLIKARJUN KHARGE SPEECH ON 80TH INDEPENDENCE DAY

खड़गे ने कांग्रेस मुख्यालय में फहराया तिरंगा, BJP पर साधा सीधा निशाना- 'इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ नाम बदले'

August 15, 2026 at 5:19 PM IST
PM MODI MEETS STUDENTS AT RED FORT DELHI

लाल किले पर PM मोदी ने छात्रों से की खास मुलाकात, हाथ मिलाकर खुशी से झूम उठे बच्चे, बोले- 'ये अनुभव अवास्तविक था'

August 15, 2026 at 5:10 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.