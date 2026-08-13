देशभर में मानसून की भारी बारिश लोगों के लिए बड़ी आफत बन गई है. बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम के कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्यों में अगले 4 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट है. बिहार के 15 जिलों में आकाशीय बिजली और बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है.

पहाड़ी राज्यों में कुदरत का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है. उत्तराखंड के देहरादून-मसूरी मार्ग और टिहरी में भयानक लैंडस्लाइड के कारण मीलों लंबा जाम लग गया है और राज्य की 67 सड़कें बंद हैं. वहीं, हिमाचल में भी 204 सड़कें ठप पड़ी हैं. दूसरी तरफ, असम में बाढ़ ने महाविनाश ला दिया है, जहाँ अब तक 103 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने असम को 10 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी है. देशभर के मौसम और बाढ़ की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.