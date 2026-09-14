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गुजरात में जलभराव से हाहाकार, केदारनाथ यात्रा रुकी; यूपी-बिहार में बाढ़ से लाखों बेहाल, जानें देशभर का मौसम

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जानें देशभर का मौसम (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2026 at 10:51 PM IST

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देशभर में मौसम  ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश से सड़कें लबालब हैं, जहां पानी में फंसी एक स्कूल बस से बच्चों को रेस्क्यू करना पड़ा। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में 'रेड वॉर्निंग' जारी की है. वहीं, उत्तराखंड में भारी लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है; चट्टान गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और करीब 1,000 यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं.

मैदानी राज्यों की बात करें तो बिहार में 14 जिलों की 48 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है और यूपी  के 26 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जहां लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं. इसके अलावा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

देशभर में मौसम  ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश से सड़कें लबालब हैं, जहां पानी में फंसी एक स्कूल बस से बच्चों को रेस्क्यू करना पड़ा। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में 'रेड वॉर्निंग' जारी की है. वहीं, उत्तराखंड में भारी लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है; चट्टान गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और करीब 1,000 यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं.

मैदानी राज्यों की बात करें तो बिहार में 14 जिलों की 48 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है और यूपी  के 26 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जहां लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं. इसके अलावा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

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