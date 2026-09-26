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चक्रवात 'अर्नब' का कहर, UP-बिहार से MP तक 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; उत्तराखंड में रोकी गई आदि कैलाश यात्रा

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CYCLONE ARNAB HEAVY RAIN ALERT 14 STATES (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2026 at 4:08 PM IST

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देश के कई राज्यों में मानसून की वापसी के बीच चक्रवात 'अर्नब' ने भयंकर रूप ले लिया है. इसके असर से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. यूपी में लगातार बारिश से 32 जिलों में बाढ़ का खतरा है, जिसके चलते 36 जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं. वहीं, बिहार के सुपौल में 50 गांव बाढ़ की चपेट में हैं.

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण चमोली और पिथौरागढ़ में हालात बिगड़ गए हैं. जिसके चलते आदि कैलाश यात्रा के परमिट रोक दिए गए हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और सिक्किम में भी मौसम ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है.

देश के कई राज्यों में मानसून की वापसी के बीच चक्रवात 'अर्नब' ने भयंकर रूप ले लिया है. इसके असर से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. यूपी में लगातार बारिश से 32 जिलों में बाढ़ का खतरा है, जिसके चलते 36 जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं. वहीं, बिहार के सुपौल में 50 गांव बाढ़ की चपेट में हैं.

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण चमोली और पिथौरागढ़ में हालात बिगड़ गए हैं. जिसके चलते आदि कैलाश यात्रा के परमिट रोक दिए गए हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और सिक्किम में भी मौसम ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है.

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