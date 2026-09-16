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बिहार में नाव पर पढ़ रहे बच्चे, केदारनाथ में हेलमेट पहनकर यात्रा; यूपी-गुजरात में बाढ़ और बारिश से हाहाकार

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बिहार में बाढ़ का कहर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2026 at 8:21 PM IST

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देशभर में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है. बिहारके 15 जिलों में करीब 50 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं. हालात ऐसे हैं कि कटिहार में स्कूल डूबने के बाद बच्चे नाव पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं. वहीं, उत्तर प्रदेश  के 26 जिलों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं और लखीमपुर में शारदा नदी के तेज कटान से 24 घंटे में 7 मकान नदी में समा गए हैं।

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो, केदारनाथ पैदल मार्ग के डेंजर जोन (चीरबासा) में लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए यात्रियों को हेलमेट पहनाकर भेजा जा रहा है. आदि कैलाश मार्ग भी लैंडस्लाइड से बंद है. इसके अलावा गुजरात के कच्छ में भारी बारिश से सड़कें डूब गई हैं, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है.

देशभर में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है. बिहारके 15 जिलों में करीब 50 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं. हालात ऐसे हैं कि कटिहार में स्कूल डूबने के बाद बच्चे नाव पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं. वहीं, उत्तर प्रदेश  के 26 जिलों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं और लखीमपुर में शारदा नदी के तेज कटान से 24 घंटे में 7 मकान नदी में समा गए हैं।

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो, केदारनाथ पैदल मार्ग के डेंजर जोन (चीरबासा) में लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए यात्रियों को हेलमेट पहनाकर भेजा जा रहा है. आदि कैलाश मार्ग भी लैंडस्लाइड से बंद है. इसके अलावा गुजरात के कच्छ में भारी बारिश से सड़कें डूब गई हैं, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है.

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