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थंबनेल

कोहरा, बारिश और आंधी!

कई राज्यों में मौसम का अलर्ट

Weather Alert: दिल्ली-UP में घना कोहरा, बिहार से दक्षिण भारत तक बारिश और आंधी का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, देश के कई हिस्सों में मौसम अचानक करवट ले रहा है. कहीं घना कोहरा लोगों की मुश्किल बढ़ाने वाला है, तो कहीं बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है यानी आने वाले कुछ दिन कई राज्यों के लिए मौसम के लिहाज से अहम रहने वाले हैं. सबसे पहले बात उत्तर भारत की. दिल्ली-NCR, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 21 और 22 नवंबर को घना कोहरा छाने का अनुमान है. वहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में 22 और 23 नवंबर को कोहरे का असर देखने को मिल सकता है. ऐसे में सुबह और रात के समय सड़क पर निकलने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है. अब बात बिहार और पूर्वी भारत की. बिहार में 21 और 22 नवंबर को बारिश के आसार हैं. कुछ जगहों पर तेज हवाओं, गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी भी है. झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. वहीं, छत्तीसगढ़ में 21 नवंबर को भारी बारिश, आंधी और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट है.

दक्षिण भारत में भी मौसम सक्रिय रहेगा. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 23 से 27 नवंबर के बीच तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है. कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है. केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई हिस्सों में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश का अनुमान है. पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है. हालांकि, पश्चिमी भारत के लिए फिलहाल मौसम विभाग ने किसी बड़ी मौसमी गतिविधि का अनुमान नहीं जताया है.

Conclusion: