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दिल्ली पुलिस को गुंडागर्दी के लिए हम कोर्ट तक घसीटेंगे, पुलिस हिरासत के बाद बोले सौरभ भारद्वाज

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दिल्ली पुलिस को गुंडागर्दी के लिए हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक घसीटेंगे-सौरभ भारद्वाज (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 29, 2026 at 8:09 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को तिलक नगर 'थप्पड़ कांड' और एफआईआर की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे सौरभ भारद्वाज समेत कई आम आदमी पार्टी (AAP) नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया. इस दौरान थाने से बाहर आकर आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज मुझे पता चला कि दिल्ली पुलिस ने अब ऑफीशियली गुंडागर्दी शुरू कर दी है. कल जब हम लोग उस गुरुद्वारे से विकासपुरी थाने जा रहे थे प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने तो दो-तीन गुंडे टी-शर्ट पहनकर अंदर हमारे बीच घुसे, उन्होंने हमारे विधायक और निगम पार्षद को जाति सूचक शब्द लगाकर गाली देना शुरू कर दी और वह गुंडे हमारे साथ धक्का-मुकी करने लगे और हमने उन गुंडो को पुलिस के हवाले किया. आज पता चल रहा है कि वह गुंडे पुलिस द्वारा ही पाल रखे थे.

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को तिलक नगर 'थप्पड़ कांड' और एफआईआर की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे सौरभ भारद्वाज समेत कई आम आदमी पार्टी (AAP) नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया. इस दौरान थाने से बाहर आकर आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज मुझे पता चला कि दिल्ली पुलिस ने अब ऑफीशियली गुंडागर्दी शुरू कर दी है. कल जब हम लोग उस गुरुद्वारे से विकासपुरी थाने जा रहे थे प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने तो दो-तीन गुंडे टी-शर्ट पहनकर अंदर हमारे बीच घुसे, उन्होंने हमारे विधायक और निगम पार्षद को जाति सूचक शब्द लगाकर गाली देना शुरू कर दी और वह गुंडे हमारे साथ धक्का-मुकी करने लगे और हमने उन गुंडो को पुलिस के हवाले किया. आज पता चल रहा है कि वह गुंडे पुलिस द्वारा ही पाल रखे थे.

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