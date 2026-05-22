भारत जितना तेल लेना चाहे, हम देने को तैयार हैं, भारत दौरे से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान - MARCO RUBIO
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Published : May 22, 2026 at 6:20 PM IST
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत दौरे पर आने से पहले एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बयान में कहा है कि अमेरिका भारत को एनर्जी (ऊर्जा) बेचने को तैयार है. उन्होंने साफ करते हुए कहा कि भारत चाहे जितनी ऊर्जा चाहे उतनी हम उसे देने को तैयार हैं. भारत आने से पहले रुबियो का यह बयान काफी मायने रखता है. अमेरिकी विदेश मंत्री इसी महीने 23 से 26 मई तक भारत के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और राजधानी दिल्ली की भी यात्रा करेंगे. रुबियो ने यह बयान मियामी में संवाददाताओं से बात करते समय दिया. उन्होंने भारत को एक बेहतरीन सहयोगी और भागीदार भी बताया है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की तारीफ करते हुए, अमेरिकी विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए बहुत जोश दिखाया. स्वीडन और भारत की यात्रा पर निकले रुबियो ने मियामी में कहा कि ठीक है, हम उन्हें उतनी ही एनर्जी बेचना चाहते हैं जितनी वे खरीदेंगे, और जाहिर है, आपने देखा है कि मुझे लगता है कि हम अमेरिकी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के ऐतिहासिक लेवल पर हैं.
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत दौरे पर आने से पहले एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बयान में कहा है कि अमेरिका भारत को एनर्जी (ऊर्जा) बेचने को तैयार है. उन्होंने साफ करते हुए कहा कि भारत चाहे जितनी ऊर्जा चाहे उतनी हम उसे देने को तैयार हैं. भारत आने से पहले रुबियो का यह बयान काफी मायने रखता है. अमेरिकी विदेश मंत्री इसी महीने 23 से 26 मई तक भारत के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और राजधानी दिल्ली की भी यात्रा करेंगे. रुबियो ने यह बयान मियामी में संवाददाताओं से बात करते समय दिया. उन्होंने भारत को एक बेहतरीन सहयोगी और भागीदार भी बताया है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की तारीफ करते हुए, अमेरिकी विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए बहुत जोश दिखाया. स्वीडन और भारत की यात्रा पर निकले रुबियो ने मियामी में कहा कि ठीक है, हम उन्हें उतनी ही एनर्जी बेचना चाहते हैं जितनी वे खरीदेंगे, और जाहिर है, आपने देखा है कि मुझे लगता है कि हम अमेरिकी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के ऐतिहासिक लेवल पर हैं.