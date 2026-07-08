केरल के वायनाड जिले के कल्लाडी में हुए भीषण भूस्खलन के बाद पांच लापता मजदूरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है. एनडीआरएफ, फायर फोर्स, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम आधुनिक मशीनों और प्रशिक्षित डॉग स्क्वॉड की मदद से मलबे की तलाश कर रही है. हादसे में जान गंवाने वाले तीन श्रमिकों के शवों का पोस्टमॉर्टम पूरा हो चुका है. मृतकों में मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के मजदूर शामिल हैं. दो घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि कई अन्य का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है. लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. एहतियात के तौर पर राहत शिविर बनाए गए हैं और मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन के घटनास्थल के दौरे की भी तैयारी की गई है.