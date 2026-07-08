ETV Bharat / Videos

वायनाड लैंडस्लाइड: पांच लापता मजदूरों की तलाश जारी, तीन शवों का पोस्टमॉर्टम पूरा; CM आज करेंगे घटनास्थल का दौरा - CM VISIT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Wayanad landslide latest news (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 8, 2026 at 6:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

केरल के वायनाड जिले के कल्लाडी में हुए भीषण भूस्खलन के बाद पांच लापता मजदूरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है. एनडीआरएफ, फायर फोर्स, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम आधुनिक मशीनों और प्रशिक्षित डॉग स्क्वॉड की मदद से मलबे की तलाश कर रही है. हादसे में जान गंवाने वाले तीन श्रमिकों के शवों का पोस्टमॉर्टम पूरा हो चुका है. मृतकों में मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के मजदूर शामिल हैं. दो घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि कई अन्य का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है. लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. एहतियात के तौर पर राहत शिविर बनाए गए हैं और मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन के घटनास्थल के दौरे की भी तैयारी की गई है.

केरल के वायनाड जिले के कल्लाडी में हुए भीषण भूस्खलन के बाद पांच लापता मजदूरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है. एनडीआरएफ, फायर फोर्स, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम आधुनिक मशीनों और प्रशिक्षित डॉग स्क्वॉड की मदद से मलबे की तलाश कर रही है. हादसे में जान गंवाने वाले तीन श्रमिकों के शवों का पोस्टमॉर्टम पूरा हो चुका है. मृतकों में मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के मजदूर शामिल हैं. दो घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि कई अन्य का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है. लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. एहतियात के तौर पर राहत शिविर बनाए गए हैं और मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन के घटनास्थल के दौरे की भी तैयारी की गई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

KERALA
RESCUE OPERATION
MISSING WORKERS
CM VISIT
WAYANAD LANDSLIDE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

SURAT RECORD RAINFALL 2026

सूरत में 36 घंटे में 18 इंच बारिश, 85 साल का रिकॉर्ड टूटा; दिल्ली, MP, राजस्थान और अरुणाचल में भी बारिश से भारी तबाही

July 8, 2026 at 6:24 PM IST
SHOPIAN ENCOUNTER LATEST NEWS

शोपियां एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी ढेर, 5 दिन के संयुक्त ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता

July 8, 2026 at 1:21 PM IST
DODA CLOUDBURST LATEST NEWS

जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से तबाही, 48 घंटे में तीसरी बार आई बाढ़; घर, दुकानें और वाहन मलबे में दबे

July 8, 2026 at 1:16 PM IST
Vehicle registration rule change India

केंद्र का बड़ा प्रस्ताव: दूसरे राज्य में 3 साल तक नहीं बदलना होगा वाहन का नंबर, मोटर व्हीकल नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी

July 8, 2026 at 1:13 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.