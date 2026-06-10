केरल के वायनाड में एक परिवार का फुटबॉल प्रेम इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कट्टर समर्थक उमर अली और उनके परिवार ने अपने पूरे घर को अर्जेंटीना के नीले-सफेद रंगों से सजा दिया है. घर की दीवारों पर लियोनेल मेसी और डिएगो माराडोना जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की आकर्षक पेंटिंग बनाई गई हैं. परिवार का कहना है कि वे 2002 से हर फीफा वर्ल्ड कप से पहले अपने घर को इसी तरह सजाते हैं. पर्दों, बेडशीट और सजावट की वस्तुओं में भी अर्जेंटीना टीम की झलक दिखाई देती है. स्थानीय दोस्तों की मदद से तैयार किया गया यह घर अब इलाके का आकर्षण बन गया है और फुटबॉल प्रेमियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन चुका है.