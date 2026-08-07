बारिश के दिल्ली में कई जगहों पर देखा गया जलजमाव, लगा लंबा जाम - WATERLOGGING IN DELHI
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Published : August 7, 2026 at 8:54 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में शुक्रवार को बारिश के बाद कई क्षेत्रों में जलजमाव की स्थिति देखी गई. इसी क्रम में मेहरौली बदरपुर रोड पर भी जलजमाव होने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ. इसके चलते वहां से गुजर रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और वे करीब दो घंटे तक जाम से जूझते नजर आए. ओखला मोड़ से शुरू होकर खानपुर तक सड़कों पर भी वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए. इस दौरान वहां से गुजरने वाले लोगों ने कहा कि सरकार को ऐसी जगहों पर ध्यान देना चाहिए, जहां बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति अक्सर बनती है. इसपर काम होना चाहिए.
नई दिल्ली: दिल्ली में शुक्रवार को बारिश के बाद कई क्षेत्रों में जलजमाव की स्थिति देखी गई. इसी क्रम में मेहरौली बदरपुर रोड पर भी जलजमाव होने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ. इसके चलते वहां से गुजर रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और वे करीब दो घंटे तक जाम से जूझते नजर आए. ओखला मोड़ से शुरू होकर खानपुर तक सड़कों पर भी वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए. इस दौरान वहां से गुजरने वाले लोगों ने कहा कि सरकार को ऐसी जगहों पर ध्यान देना चाहिए, जहां बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति अक्सर बनती है. इसपर काम होना चाहिए.