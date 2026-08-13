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तुगलकाबाद में बारिश के बाद जलभराव से लोग परेशान, विधायक ने नगर निगम आयुक्त को लिखी चिट्ठी - MLA SAHIRAM

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सहीराम पहलवान, विधायक तुगलकाबाद (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 13, 2026 at 11:09 AM IST

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नई दिल्‍ली: राजधानी दिल्ली में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश ने दिल्ली सरकार के सिविक एजेंसियों की पोल खोल कर रख दी. पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी और वर्तमान सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी का पैतृक गांव तुगलकाबाद है. इसके बावजूद गांव में लगातार बारिश के दौरान मुख्य मार्ग पर जलभराव की समस्या बनी रहती है. स्कूली बच्चे और स्थानीय लोगों को जल भराव की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है. तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी से विधायक सहीराम पहलवान ने बताया कि बारिश का पानी पूरे तुगलकाबाद गांव का आउटफॉल इसी मुख्य मार्ग से जाता है और यहां पानी जमा होता है.  

नई दिल्‍ली: राजधानी दिल्ली में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश ने दिल्ली सरकार के सिविक एजेंसियों की पोल खोल कर रख दी. पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी और वर्तमान सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी का पैतृक गांव तुगलकाबाद है. इसके बावजूद गांव में लगातार बारिश के दौरान मुख्य मार्ग पर जलभराव की समस्या बनी रहती है. स्कूली बच्चे और स्थानीय लोगों को जल भराव की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है. तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी से विधायक सहीराम पहलवान ने बताया कि बारिश का पानी पूरे तुगलकाबाद गांव का आउटफॉल इसी मुख्य मार्ग से जाता है और यहां पानी जमा होता है.  

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WATERLOGGING IN TUGHLAKABAD
तुगलकाबाद में जल भराव
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