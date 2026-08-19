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WATCH: प्रयागराज स्टेशन पानी-पानी, देखिए PLATFORMS कैसे बने ताल तलैय्या - WATERLOGGING AT PRAYAGRAJ STATION

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प्रयागराज स्टेशन पर पानी ही पानी (Video Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 1:04 PM IST

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प्रयागराज: प्रयागराज में पिछले दो-तीन दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन की रफ्तार रोक दी है. बारिश का असर नासिर सड़क गली मोहल्ले में दिखाई दे रहा है, बल्कि सबसे गंभीर असर अब भारतीय रेल यातायात पर देखने को मिल रहा है. प्रयागराज के प्रमुख रामबाग रेलवे स्टेशन पर पटरियों से लेकर प्लेटफार्म तक लबालब पानी भर गया है, जिससे स्टेशन परिसर किसी झील में तब्दील हो गया है. 

रेलवे ट्रैक पूरी तरह जलमग्न होने के कारण ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, तो कई गाड़ियों का स्टेशन बदलकर उन्हें झूंसी से चलाया जा रहा है. 

रामबाग रेलवे स्टेशन के मुख्य प्लेटफार्म नंबर 1 से लेकर प्लेटफार्म नंबर 5 तक की ट्रेन की पटरियां पानी के नीचे पूरी तरह छिप चुकी हैं. समस्या केवल बारिश के सीधे पानी की नहीं है, बल्कि स्टेशन से सटी रेलवे कॉलोनी की बाउंड्री वॉल टूट जाने के कारण कॉलोनी का जमा पानी भी तेजी से बहकर पटरियों पर आ रहा है. पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. यात्री घंटों से स्टेशन पर फंसे हुए हैं और ट्रेन कटने या रूट डायवर्ट होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है. 

प्रयागराज: प्रयागराज में पिछले दो-तीन दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन की रफ्तार रोक दी है. बारिश का असर नासिर सड़क गली मोहल्ले में दिखाई दे रहा है, बल्कि सबसे गंभीर असर अब भारतीय रेल यातायात पर देखने को मिल रहा है. प्रयागराज के प्रमुख रामबाग रेलवे स्टेशन पर पटरियों से लेकर प्लेटफार्म तक लबालब पानी भर गया है, जिससे स्टेशन परिसर किसी झील में तब्दील हो गया है. 

रेलवे ट्रैक पूरी तरह जलमग्न होने के कारण ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, तो कई गाड़ियों का स्टेशन बदलकर उन्हें झूंसी से चलाया जा रहा है. 

रामबाग रेलवे स्टेशन के मुख्य प्लेटफार्म नंबर 1 से लेकर प्लेटफार्म नंबर 5 तक की ट्रेन की पटरियां पानी के नीचे पूरी तरह छिप चुकी हैं. समस्या केवल बारिश के सीधे पानी की नहीं है, बल्कि स्टेशन से सटी रेलवे कॉलोनी की बाउंड्री वॉल टूट जाने के कारण कॉलोनी का जमा पानी भी तेजी से बहकर पटरियों पर आ रहा है. पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. यात्री घंटों से स्टेशन पर फंसे हुए हैं और ट्रेन कटने या रूट डायवर्ट होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है. 

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