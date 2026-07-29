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लोकसभा LIVE : एंटी पेपर लीक बिल पर सदन में चर्चा, देखें संसद से सीधा प्रसारण - PARLIAMENT PROCEEDINGS

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एंटी पेपर लीक बिल पर सदन में चर्चा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 29, 2026 at 12:54 PM IST

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नई दिल्ली: संसद के मॉनसून सत्र का आज आठवां दिन है. लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों से बचाव) अमेंडमेंट बिल, 2026 पर मंगलवार देर रात तक बहस जारी रही. आज भी इस बिल पर चर्चा हो रही है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज भाषण दे सकते हैं. वहीं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और सांसद केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को लोकसभा में स्थगन नोटिस दिया, जिसमें उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर में जनता के दान में कथित बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल धोखाधड़ी और गबन पर चर्चा की मांग की. वेणुगोपाल ने कथित 'अपवित्रता' को सुलझाने के लिए रेगुलर कामकाज रोकने की मांग की और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में एक हाई-लेवल इंडिपेंडेंट जांच की मांग की. 

नई दिल्ली: संसद के मॉनसून सत्र का आज आठवां दिन है. लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों से बचाव) अमेंडमेंट बिल, 2026 पर मंगलवार देर रात तक बहस जारी रही. आज भी इस बिल पर चर्चा हो रही है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज भाषण दे सकते हैं. वहीं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और सांसद केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को लोकसभा में स्थगन नोटिस दिया, जिसमें उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर में जनता के दान में कथित बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल धोखाधड़ी और गबन पर चर्चा की मांग की. वेणुगोपाल ने कथित 'अपवित्रता' को सुलझाने के लिए रेगुलर कामकाज रोकने की मांग की और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में एक हाई-लेवल इंडिपेंडेंट जांच की मांग की. 

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