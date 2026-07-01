तमिलनाडु पुलिस ने विजय सरकार को गिरान के लिए कथित हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप में तीन लोगों को अरेस्ट किया है. इन लोगों पर आरोप है कि टीवीके के विधायक एन इलैयाराजा को 35 करोड़ के रिश्वत की पेशकश की थी. पुलिस के मुताबिक ये आरोपी DMK के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के सहयोगी हैं. सेंथिल बालाजी अभी कोयंबटूर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इलैयाराजा से संपर्क कर खुद को 'इंडियन पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज़' (IPDS) नाम की एक पॉलिटिकल सर्वे संस्था का प्रमुख बताया और मुलाकात के लिए समय मांगा. विधायक ने फोन काट दिया, फिर आरोपी ने दोबारा विधायक से संपर्क किया. .तमिलनाडु विधानसभा में स्पीकर के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव के लिए समर्थन की मांग की. इस "सहयोग" के बदले 35 करोड़ रुपये देने की पेशकश की.ब विधायक ने आरोपियों का ऑफर ठुकरा दिया तो.उन्हें और उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. इधर तमिलनाडु के ऊर्जा संसाधन और कानून मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने आरोप लगाया कि DMK और AIADMK, BJP के आशीर्वाद से सरकार बनाने की कोशिशें बढ़ा रही हैं. उन्होंने तीनों आरोपियों का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सरकार गिराने के लिए TVK विधायकों को करोड़ों रुपये की पेशकश की जा रही है.