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क्या चीते को गोली मारी गई ?, कूनो में जांच के लिए दिल्ली से आएगी केंद्र की हाईलेवल टीम

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जांच के लिए दिल्ली से आएगी हाईलेवल टीम (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 28, 2026 at 6:26 PM IST

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 बंदूक की गोली के छर्रे से श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में हुई चीते KNG22 की मौत के बाद अब केन्द्र सरकार ने अलग से जांच टीम गठित की है. इस जांच दल में मध्य प्रदेश को बाहर रखा गया है. टीम मौत के कारण की गहराई से जांच करेगी. ताकि इस मामले में जल्द सख्त कार्रवाई की जा सके. श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता निर्वा के 19 महीने के नर शावक की उपचार के दौरान मौत हो गई थी. केन्द्र सरकार ने गोली का छर्रा लगने से चीते की मौत की गहराई से जांच के लिए हाई लेवल टीम तैनात कर दी है. इस सेंट्रल टील में वन महानिरीक्षक, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अतिरिक्त निदेशक, उपनिदेशक वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड को शामिल किया गया है. टीम चीते की मौत के कारण की गहराई से जांच करेगी. जो सबूत उपलब्ध हैं उनके अनुसार जांच के बाद सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. इसके लिए टीम का मध्य प्रदेश के वन विभाग से कार्डिनेशन रहेगा.

 बंदूक की गोली के छर्रे से श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में हुई चीते KNG22 की मौत के बाद अब केन्द्र सरकार ने अलग से जांच टीम गठित की है. इस जांच दल में मध्य प्रदेश को बाहर रखा गया है. टीम मौत के कारण की गहराई से जांच करेगी. ताकि इस मामले में जल्द सख्त कार्रवाई की जा सके. श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता निर्वा के 19 महीने के नर शावक की उपचार के दौरान मौत हो गई थी. केन्द्र सरकार ने गोली का छर्रा लगने से चीते की मौत की गहराई से जांच के लिए हाई लेवल टीम तैनात कर दी है. इस सेंट्रल टील में वन महानिरीक्षक, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अतिरिक्त निदेशक, उपनिदेशक वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड को शामिल किया गया है. टीम चीते की मौत के कारण की गहराई से जांच करेगी. जो सबूत उपलब्ध हैं उनके अनुसार जांच के बाद सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. इसके लिए टीम का मध्य प्रदेश के वन विभाग से कार्डिनेशन रहेगा.

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