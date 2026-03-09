ETV Bharat / Videos

क्या घायल हो गए हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई? द टाइम्स ऑफ इजराइल का बड़ा दावा

क्या घायल हो गए हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई? (ETV Bharat)

Published : March 9, 2026 at 10:33 PM IST

क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई देश पर हुए हमले में घायल हो गए हैं? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि द टाइम्स ऑफ इजराइल ने हमले में उनके घायल होने का दावा किया है. अखबार का दावा है कि इजराइली सुरक्षा अधिकारी ये मान रहे हैं कि ईरान के दिवंगत नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे और ईरान के नए सुप्रीम लीडर पिछले सप्ताह हुए एयर स्ट्राइक में घायल हो गए. द टाइम्स ऑफ इजराइल ने ये भी दावा किया कि ईरानी टेलीविजन पर उन्हें जांबाज कह कर संबोधित किया. अखबार ने जांबाज का  मतलब दुश्मन के हमले में घायल बताया.

TAGGED:

BIG CLAIM ON MOJTABA KHAMENEI
द टाइम्स ऑफ इजराइल का बड़ा दावा
मुजतबा खामेनेई घायल
ईरान पर अमेरिका के हमले
BIG CLAIM ON MOJTABA KHAMENEI

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

