नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर इंडियन इकोनॉमी को 'डेड इकोनॉमी' बताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है. सोशल नेटवर्किंग साइट X पर राहुल गांधी ने लिखा कि 50% अमेरिकी टैरिफ और अनिश्चितता भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रही है. नौकरियां जाना, फैक्ट्रियां बंद होना और ऑर्डर्स कम होना हमारी 'डेड इकोनॉमी' की सच्चाई बन चुकी है. मिस्टर मोदी ने किसी तरह की रिलीफ की घोषणा नहीं की और ना ही टैरिफ के बारे में बात की, जबकि 4.5 करोड़ नौकरियां और लाखों के व्यवसाय दांव पर लगे हैं. मोदी जी, आप जिम्मेदार हैं, कृपया इस विषय पर सीधे ध्यान दीजिए.

राहुल गांधी ने हाल ही में हरियाणा में एक गार्मेंट फैक्ट्री का दौरा किया. इसके बाद उन्होंने X पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो फैक्ट्री में कर्मचारियों से बात करते हुए दिख रहे हैं. राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी और फैक्ट्रियों में शटडाउन वाले बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया और राहुल गांधी पर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया.