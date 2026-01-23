ETV Bharat / Videos

'डेड इकोनॉमी' पर वाक युद्ध, राहुल गांधी को गिरिराज सिंह की चुनौती - GIRIRAJ CHALLENGES RAHUL GANDHI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
'डेड इकोनॉमी' पर वाक युद्ध (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 23, 2026 at 11:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर इंडियन इकोनॉमी को 'डेड इकोनॉमी' बताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है. सोशल नेटवर्किंग साइट X पर राहुल गांधी ने लिखा कि 50% अमेरिकी टैरिफ और अनिश्चितता भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रही है. नौकरियां जाना, फैक्ट्रियां बंद होना और ऑर्डर्स कम होना हमारी 'डेड इकोनॉमी' की सच्चाई बन चुकी है. मिस्टर मोदी ने किसी तरह की रिलीफ की घोषणा नहीं की और ना ही टैरिफ के बारे में बात की, जबकि 4.5 करोड़ नौकरियां और लाखों के व्यवसाय दांव पर लगे हैं. मोदी जी, आप जिम्मेदार हैं, कृपया इस विषय पर सीधे ध्यान दीजिए.  

राहुल गांधी ने हाल ही में हरियाणा में एक गार्मेंट फैक्ट्री का दौरा किया. इसके बाद उन्होंने X पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो फैक्ट्री में कर्मचारियों से बात करते हुए दिख रहे हैं. राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी और फैक्ट्रियों में शटडाउन वाले बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया और राहुल गांधी पर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया.  

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर इंडियन इकोनॉमी को 'डेड इकोनॉमी' बताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है. सोशल नेटवर्किंग साइट X पर राहुल गांधी ने लिखा कि 50% अमेरिकी टैरिफ और अनिश्चितता भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रही है. नौकरियां जाना, फैक्ट्रियां बंद होना और ऑर्डर्स कम होना हमारी 'डेड इकोनॉमी' की सच्चाई बन चुकी है. मिस्टर मोदी ने किसी तरह की रिलीफ की घोषणा नहीं की और ना ही टैरिफ के बारे में बात की, जबकि 4.5 करोड़ नौकरियां और लाखों के व्यवसाय दांव पर लगे हैं. मोदी जी, आप जिम्मेदार हैं, कृपया इस विषय पर सीधे ध्यान दीजिए.  

राहुल गांधी ने हाल ही में हरियाणा में एक गार्मेंट फैक्ट्री का दौरा किया. इसके बाद उन्होंने X पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो फैक्ट्री में कर्मचारियों से बात करते हुए दिख रहे हैं. राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी और फैक्ट्रियों में शटडाउन वाले बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया और राहुल गांधी पर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया.  

For All Latest Updates

TAGGED:

GIRIRAJ CHALLENGES RAHUL GANDHI
राहुल को गिरिराज सिंह की चुनौती
डेड इकोनॉमी पर वाक युद्ध
WORD WAR ON DEAD ECONOMY
GIRIRAJ CHALLENGES RAHUL GANDHI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

'कार्टून नेस्ट'... जो घर कुछ अलग है

'कार्टून नेस्ट'... जो घर कुछ अलग है, हर दीवार और हर कोने में अलग-अलग किरदार

January 23, 2026 at 10:56 PM IST
Unique world of cats

बिल्लियों का अनोखा संसार: मैसूर में खुला भारत का पहला कैट एम्यूजमेंट पार्क और म्यूजियम

January 23, 2026 at 10:55 PM IST
गायों की सेवा में समर्पित शिक्षक

गायों की सेवा में समर्पित शिक्षक: 23 सालों से कर रहे जख्मी और बीमार गायों की सेवा

January 23, 2026 at 10:02 PM IST
Snowfall from Kashmir to Manali

कश्मीर से मनाली तक बर्फबारी, पर्यटकों और स्थानीय लोगों के खिले चेहरे

January 23, 2026 at 8:29 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.