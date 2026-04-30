महिला आरक्षण विधेयक को लेकर BJP और समाजवादी नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप - UP LEGISLATIVE ASSEMBLY SESSION
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 6:20 PM IST
लखनऊ: यूपी विधान मंडल के दोनों सदनों का एक दिवसीय विशेष सत्र गुरुवार को हंगामे के बीच जारी है, सीएम योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला, कहा, जब भी सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, तब-तब बर्बर घटनाएं हुई, यह विशेष सत्र समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ विशेष निंदा प्रस्ताव पारित करने के उद्देश्य से बुलाया गया है.
इस दौरान, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर महिला आरक्षण बिल पर सभी एक दूसरे को घेरते नजर आएं, एक तरफ जहां, बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ विधानसभा के बाहर बवाल काटा, वहीं, समाजवादी नेताओं ने बीजेपी पर महिलाओं के साथ धोखा देने का आरोप लगाया, कहा, तीन साल पहले महिला आरक्षण बिल पास हो चुका था, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था, वो अब तक बीजेपी ने लागू क्यों नही किया.
लखनऊ: यूपी विधान मंडल के दोनों सदनों का एक दिवसीय विशेष सत्र गुरुवार को हंगामे के बीच जारी है, सीएम योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला, कहा, जब भी सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, तब-तब बर्बर घटनाएं हुई, यह विशेष सत्र समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ विशेष निंदा प्रस्ताव पारित करने के उद्देश्य से बुलाया गया है.
इस दौरान, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर महिला आरक्षण बिल पर सभी एक दूसरे को घेरते नजर आएं, एक तरफ जहां, बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ विधानसभा के बाहर बवाल काटा, वहीं, समाजवादी नेताओं ने बीजेपी पर महिलाओं के साथ धोखा देने का आरोप लगाया, कहा, तीन साल पहले महिला आरक्षण बिल पास हो चुका था, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था, वो अब तक बीजेपी ने लागू क्यों नही किया.