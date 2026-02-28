ईरान पर हमला: कई देशों ने बंद किए एयरस्पेस, फ्लाइट रद्द होने से केरल के लोग चिंतित - WAR CLOUDS LOOM OVER GULF COUNTRIES
Published : February 28, 2026 at 11:03 PM IST
ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का असर दूसरे देशों में भी देखा जा रहा है. सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन और कतर समेत कई देशों ने अपने एयरस्पेस पूरी तरह से बंद कर दिए हैं, जिससे दूसरे देशों में रह रहे केरल के लोग चिंतिंत है.
केरल में परिवार अपने परिजनों से फोन और सोशल मीडिया के जरिए संपर्क करने के लिए बेचैन हैं, ताकि उनकी सुरक्षा पक्की हो सके. अधिकारियों ने संकेत दिया है कि केरल के एयरपोर्ट से खाड़ी क्षेत्र के लिए ज़्यादातर, फ़्लाइट सर्विस अनिश्चित काल के लिए रोकनी पड़ सकती हैं. कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन पहले ही बुरी तरह प्रभावित हो चुका है.
दूसरे बड़े हब से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं. कन्नूर से दोहा के लिए एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट्स, तिरुवनंतपुरम से दुबई और दोहा के लिए एयर इंडिया की सर्विस आधिकारिक रूप से रद्द कर दी गई हैं. इसके अलावा, एयर अरेबिया की अबू धाबी सर्विस भी बंद कर दी गई है.
कोझिकोड एयरपोर्ट पर भी स्थिति उतनी ही खराब है, एयर इंडिया की चार और इंडिगो की तीन सर्विस कैंसिल कर दी गई हैं. इनमें रियाद, दुबई और दम्माम के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स और जेद्दा, रियाद और दुबई के लिए इंडिगो की फ्लाइट्स शामिल हैं. ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थांसा और कतर एयरवेज जैसी बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनियों ने भी अपने रीजनल ऑपरेशन रोक दिए हैं.
बड़े पैमाने पर फ्लाइट को रद्द किए जाने की वजह से सैकड़ों लोग अलग-अलग एयरपोर्ट पर फंस गए हैं. इनमें कई लोग छुट्टियों में घर जा रहे थे, जबकि दूसरे अपनी छुट्टी के बाद काम पर लौटने की कोशिश कर रहे थे. अधिकारियों का कहना है कि जब तक एयर कॉरिडोर सुरक्षित रूप से फिर से नहीं खुल जाते, तब तक अनिश्चितता बनी रहेगी.
