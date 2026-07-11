नई दिल्ली/नोएडा: मानसून की पहली बारिश ने नोएडा में जैसे ही दस्तक दी वैसे ही जगह-जगह पर बारिश का असर देखने को मिला. इसी कड़ी में एक नजारा नोएडा के सेक्टर 12 के वाई ब्लॉक में देखने को मिला, जहां प्राधिकरण की अधिकृत एक प्लॉट की दीवार गिरने से करीब तीन गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. बताया जा रहा है कि गुरुवार को हुई बारिश में नोएडा प्राधिकरण की बनाई हुई दीवार इस हद तक कमजोर हो गई की शुक्रवार को दीवार भर-भरा कर गाड़ियों पर गिर गई. सभी गाड़ियों के शीशे सहित अन्य पूरी गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस प्लॉट की दीवार एक तरफ की गिरी है, वहीं अन्य तीन तरफ की दीवारें भी किसी समय गिर सकती हैं.