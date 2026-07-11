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नोएडा प्राधिकरण की बनाई हुई दीवार गिरी, कई गाड़िया क्षतिग्रस्त - NOIDA WALL COLLAPSE

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नोएडा सेक्टर-12 में तीन गाड़ियों पर गिरी दीवार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 11, 2026 at 5:20 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: मानसून की पहली बारिश ने नोएडा में जैसे ही दस्तक दी वैसे ही जगह-जगह पर बारिश का असर देखने को मिला. इसी कड़ी में एक नजारा नोएडा के सेक्टर 12 के वाई ब्लॉक में देखने को मिला, जहां प्राधिकरण की अधिकृत एक प्लॉट की दीवार गिरने से करीब तीन गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. बताया जा रहा है कि गुरुवार को हुई बारिश में नोएडा प्राधिकरण की बनाई हुई दीवार इस हद तक कमजोर हो गई की शुक्रवार को दीवार भर-भरा कर गाड़ियों पर गिर गई. सभी गाड़ियों के शीशे सहित अन्य पूरी गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस प्लॉट की दीवार एक तरफ की गिरी है, वहीं अन्य तीन तरफ की दीवारें भी किसी समय गिर सकती हैं.

नई दिल्ली/नोएडा: मानसून की पहली बारिश ने नोएडा में जैसे ही दस्तक दी वैसे ही जगह-जगह पर बारिश का असर देखने को मिला. इसी कड़ी में एक नजारा नोएडा के सेक्टर 12 के वाई ब्लॉक में देखने को मिला, जहां प्राधिकरण की अधिकृत एक प्लॉट की दीवार गिरने से करीब तीन गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. बताया जा रहा है कि गुरुवार को हुई बारिश में नोएडा प्राधिकरण की बनाई हुई दीवार इस हद तक कमजोर हो गई की शुक्रवार को दीवार भर-भरा कर गाड़ियों पर गिर गई. सभी गाड़ियों के शीशे सहित अन्य पूरी गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस प्लॉट की दीवार एक तरफ की गिरी है, वहीं अन्य तीन तरफ की दीवारें भी किसी समय गिर सकती हैं.

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Though it is one of the smallest states in terms of its area, the status of national capital makes it a key one. This state has two bureaus – the Delhi state bureau and the national bureau. Apart from the state government activities, the Delhi team keeps a tab on the union government. With both bureaus working together, it brings out the best of the stories from the central ministries, departments and the state government....view details

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