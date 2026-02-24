ETV Bharat / Videos

मध्य प्रदेश के पन्ना के जंगलों में गिद्धों की गिनती पूरी, पिछले साल के मुकाबले 14% का इजाफा - NO OF VULTURES INCREASED IN PANNA

thumbnail
पन्ना के जंगलों में गिद्धों की गिनती पूरी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 24, 2026 at 7:16 PM IST

1 Min Read
मध्य प्रदेश में पन्ना के जंगलों में तीन दिन चली गिद्धों की गिनती पूरी हो गई. गिनती में उत्तरी और दक्षिणी वन प्रभागों के अलावा पन्ना बाघ अभ्यारण्य के कोर और बफर जोन भी शामिल थे. इस साल गिनती में सात प्रजातियों के कुल 2,301 गिद्ध पाए गए। ये पिछले साल के 1,810 के आंकड़े से 14 फीसदी ज्यादा हैं.

दक्षिणी वन प्रभाग में सबसे ज्यादा 1,127 गिद्ध दर्ज किए गए. पन्ना बाघ अभ्यारण्य में 879 और उत्तरी वन प्रभाग में 295 गिद्ध गिने गए. वन अधिकारियों ने बताया कि गिद्धों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी पूरे क्षेत्र में संरक्षण की लगातार कोशिशों का नतीजा है.

NO OF VULTURES INCREASED IN PANNA
गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी
पन्ना के जंगलों में गिद्ध
प्रकृति का सबसे बड़ा सफाईकर्मी
NO OF VULTURES INCREASED IN PANNA

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

