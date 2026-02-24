मध्य प्रदेश में पन्ना के जंगलों में तीन दिन चली गिद्धों की गिनती पूरी हो गई. गिनती में उत्तरी और दक्षिणी वन प्रभागों के अलावा पन्ना बाघ अभ्यारण्य के कोर और बफर जोन भी शामिल थे. इस साल गिनती में सात प्रजातियों के कुल 2,301 गिद्ध पाए गए। ये पिछले साल के 1,810 के आंकड़े से 14 फीसदी ज्यादा हैं.

दक्षिणी वन प्रभाग में सबसे ज्यादा 1,127 गिद्ध दर्ज किए गए. पन्ना बाघ अभ्यारण्य में 879 और उत्तरी वन प्रभाग में 295 गिद्ध गिने गए. वन अधिकारियों ने बताया कि गिद्धों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी पूरे क्षेत्र में संरक्षण की लगातार कोशिशों का नतीजा है.