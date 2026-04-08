असम में चुनावी घड़ी आ गई है. 2.5 करोड़ से ज्यादा वोटर और 126 सीटों पर फैसला किसकी बनेगी सरकार. असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए प्रचार थम चुका है. अब गुरुवार 9 अप्रैल को पूरे राज्य में वोटिंग होगी. इस बार चुनावी मैदान में कुल 722 उम्मीदवार हैं… और करीब 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे. इनमें 1.25 करोड़ पुरुष, 1.25 करोड़ महिला और ट्रांसजेंडर वोटर्स भी शामिल हैं. साथ ही 18-19 साल के 6 लाख से ज्यादा युवा पहली बार वोट डालेंगे. चुनाव आयोग ने इस बार खास इंतजाम किए हैं. 85 साल से ऊपर के बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर से वोटिंग की सुविधा दी गई है. हजारों लोगों ने पहले ही पोस्टल बैलेट से वोट डाल दिया है.