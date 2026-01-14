ETV Bharat / Videos

रामोजी फिल्म सिटी पहुंचे जापानी डेलिगेट्स, मनोरंजन क्षेत्र में भारत-जापान के बीच संभावनाओं पर चर्चा - JAPANESE DELEGATES IN RFC

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
रामोजी फिल्म सिटी पहुंचे जापानी डेलिगेट्स (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 14, 2026 at 11:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जापान के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के पेशेवरों का 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को रामोजी फिल्म सिटी पहुंचा. यह दल भारत और जापान के बीच फिल्म निर्माण, मीडिया और मनोरंजन तकनीक के क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं को टटोलने के उद्देश्य से यहां आया है. विश्व के इस सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो की सुविधाओं को देखने आए इन जापानी विशेषज्ञों ने भविष्य की संयुक्त परियोजनाओं पर चर्चा की.होटल सितारा में उनका पारंपरिक स्वागत किया गया. इस अवसर पर मार्गदर्शी चिट फंड्स की प्रबंध निदेशक चेरुकुरी शैलजा किरण मौजूद रहीं. उन्होंने जापानी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ बातचीत की. इस दल का नेतृत्व 'कोडानशा' द्वारा प्रकाशित 'कूरियर जैपोन' (COURRiER Japon) पत्रिका के प्रधान संपादक हिरोआकी मिनामी और प्रकाशन जगत की प्रमुख कंपनी के सलाहकार योशियाकी कोगा ने किया.जापानी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को रामोजी ग्रुप और रामोजी फिल्म सिटी के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिखाई गई. उन्हें सबसे ज़्यादा बिकने वाले तेलुगु दैनिक समाचार पत्र 'ईनाडु' और दशकों से इसे मिल रहे सम्मानों के बारे में जानकारी दी गई. उन्हें यह भी बताया गया कि रामोजी ग्रुप केवल समाचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल, शिक्षा और संस्कृति को भी बढ़ावा देता है. इसके बाद प्रतिनिधिमंडल को रामोजी फिल्म सिटी और वहां शूट की गई फिल्मों पर आधारित एक वीडियो दिखाया गया. जिसमें बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' भी शामिल थी. प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रतिनिधियों को यह भी पता चला कि रामोजी ग्रुप 'ईटीवी भारत' का संचालन करता है, जो वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त और एक अत्यधिक एकीकृत डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म है.

प्रतिनिधिमंडल को रामोजी ग्रुप की भविष्य की परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई. इनमें खेल और पर्यटन के लिए नए आकर्षण, एक ग्लोबल विलेज, एक लक्ज़री हॉलिडे रिसॉर्ट, एक प्रमुख MICE (मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेस और एग्ज़िबिशन) स्थल, विश्व स्तरीय चिकित्सा और कल्याण केंद्र, ओटीटी (OTT) शूटिंग सेट, सोशल मीडिया प्रोडक्शन ज़ोन, इको-टूरिज्म, नाइट सफारी, वॉटर एंड एडवेंचर पार्क, और एक मेगा रिटेल मॉल शामिल हैं.

प्रतिनिधियों ने फिल्म सिटी के भीतर हवा महल का भ्रमण किया, जहां उन्होंने राजस्थानी लोक संगीत और नृत्य का आनंद लिया. इसके बाद वे मायालोक गए, जहां उन्हें रामोजी फिल्म सिटी में शूट की गई फिल्मों और उनके निर्माण की प्रक्रिया पर एक वीडियो दिखाया गया. घर से दूर घर जैसा अनुभव लेते हुए, प्रतिनिधियों ने जापानी गार्डन का दौरा किया, जिसने उन्हें अपनी चिर-परिचित सौंदर्य शैली का अनुभव कराया.

जापानी प्रतिनिधियों ने रामोजी ग्रुप का डिजिटल प्लेटफॉर्म ईटीवी भारत (ETV Bharat) के काम करने के तरीके को भी देखा. ईटीवी भारत के संपादक बिलाल भट ने प्रतिनिधिमंडल को डिजिटल प्लेटफॉर्म के कामकाज और इस बारे में जानकारी दी कि कैसे भारत का यह अत्यधिक एकीकृत न्यूज़रूम 13 भाषाओं में कंटेंट तैयार करता है. उन्होंने यह भी समझाया कि दर्शकों तक पहुंचने से पहले ईटीवी भारत मुख्यालय में समाचारों को किस तरह प्रोसेस किया जाता है. प्रतिनिधियों ने न्यूज़रूम की कुशल कार्यप्रणाली की दिल से प्रशंसा की. इसके बाद उन्होंने ईटीवी आंध्र प्रदेश, ईटीवी तेलंगाना और ईटीवी बालभारत का दौरा किया, जहां उन्हें लाइव न्यूज और मनोरंजन कार्यक्रमों के निर्माण की बारीकियों से अवगत कराया गया.

डेलीगेट्स ने रामोजी फिल्म सिटी की दूसरी जगहों को भी देखा, और घर वापस जाने से पहले अच्छी यादें बनाईं. डेलीगेट्स में हाजीमे किकुची, शोगाकुकन से टोमो माचिनागा, शुएशा से ताकाया इनौए, गक्केन से मासाहिरो कुमाशिमा, शुफू से साओरी काटो, साथ ही कोडांशा से सेकात्सु और चिहिरो मासुहो शामिल थे.

जापान के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के पेशेवरों का 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को रामोजी फिल्म सिटी पहुंचा. यह दल भारत और जापान के बीच फिल्म निर्माण, मीडिया और मनोरंजन तकनीक के क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं को टटोलने के उद्देश्य से यहां आया है. विश्व के इस सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो की सुविधाओं को देखने आए इन जापानी विशेषज्ञों ने भविष्य की संयुक्त परियोजनाओं पर चर्चा की.होटल सितारा में उनका पारंपरिक स्वागत किया गया. इस अवसर पर मार्गदर्शी चिट फंड्स की प्रबंध निदेशक चेरुकुरी शैलजा किरण मौजूद रहीं. उन्होंने जापानी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ बातचीत की. इस दल का नेतृत्व 'कोडानशा' द्वारा प्रकाशित 'कूरियर जैपोन' (COURRiER Japon) पत्रिका के प्रधान संपादक हिरोआकी मिनामी और प्रकाशन जगत की प्रमुख कंपनी के सलाहकार योशियाकी कोगा ने किया.जापानी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को रामोजी ग्रुप और रामोजी फिल्म सिटी के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिखाई गई. उन्हें सबसे ज़्यादा बिकने वाले तेलुगु दैनिक समाचार पत्र 'ईनाडु' और दशकों से इसे मिल रहे सम्मानों के बारे में जानकारी दी गई. उन्हें यह भी बताया गया कि रामोजी ग्रुप केवल समाचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल, शिक्षा और संस्कृति को भी बढ़ावा देता है. इसके बाद प्रतिनिधिमंडल को रामोजी फिल्म सिटी और वहां शूट की गई फिल्मों पर आधारित एक वीडियो दिखाया गया. जिसमें बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' भी शामिल थी. प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रतिनिधियों को यह भी पता चला कि रामोजी ग्रुप 'ईटीवी भारत' का संचालन करता है, जो वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त और एक अत्यधिक एकीकृत डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म है.

प्रतिनिधिमंडल को रामोजी ग्रुप की भविष्य की परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई. इनमें खेल और पर्यटन के लिए नए आकर्षण, एक ग्लोबल विलेज, एक लक्ज़री हॉलिडे रिसॉर्ट, एक प्रमुख MICE (मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेस और एग्ज़िबिशन) स्थल, विश्व स्तरीय चिकित्सा और कल्याण केंद्र, ओटीटी (OTT) शूटिंग सेट, सोशल मीडिया प्रोडक्शन ज़ोन, इको-टूरिज्म, नाइट सफारी, वॉटर एंड एडवेंचर पार्क, और एक मेगा रिटेल मॉल शामिल हैं.

प्रतिनिधियों ने फिल्म सिटी के भीतर हवा महल का भ्रमण किया, जहां उन्होंने राजस्थानी लोक संगीत और नृत्य का आनंद लिया. इसके बाद वे मायालोक गए, जहां उन्हें रामोजी फिल्म सिटी में शूट की गई फिल्मों और उनके निर्माण की प्रक्रिया पर एक वीडियो दिखाया गया. घर से दूर घर जैसा अनुभव लेते हुए, प्रतिनिधियों ने जापानी गार्डन का दौरा किया, जिसने उन्हें अपनी चिर-परिचित सौंदर्य शैली का अनुभव कराया.

जापानी प्रतिनिधियों ने रामोजी ग्रुप का डिजिटल प्लेटफॉर्म ईटीवी भारत (ETV Bharat) के काम करने के तरीके को भी देखा. ईटीवी भारत के संपादक बिलाल भट ने प्रतिनिधिमंडल को डिजिटल प्लेटफॉर्म के कामकाज और इस बारे में जानकारी दी कि कैसे भारत का यह अत्यधिक एकीकृत न्यूज़रूम 13 भाषाओं में कंटेंट तैयार करता है. उन्होंने यह भी समझाया कि दर्शकों तक पहुंचने से पहले ईटीवी भारत मुख्यालय में समाचारों को किस तरह प्रोसेस किया जाता है. प्रतिनिधियों ने न्यूज़रूम की कुशल कार्यप्रणाली की दिल से प्रशंसा की. इसके बाद उन्होंने ईटीवी आंध्र प्रदेश, ईटीवी तेलंगाना और ईटीवी बालभारत का दौरा किया, जहां उन्हें लाइव न्यूज और मनोरंजन कार्यक्रमों के निर्माण की बारीकियों से अवगत कराया गया.

डेलीगेट्स ने रामोजी फिल्म सिटी की दूसरी जगहों को भी देखा, और घर वापस जाने से पहले अच्छी यादें बनाईं. डेलीगेट्स में हाजीमे किकुची, शोगाकुकन से टोमो माचिनागा, शुएशा से ताकाया इनौए, गक्केन से मासाहिरो कुमाशिमा, शुफू से साओरी काटो, साथ ही कोडांशा से सेकात्सु और चिहिरो मासुहो शामिल थे.

For All Latest Updates

TAGGED:

JAPANESE DELEGATES IN RFC
JAPANESE DELEGATES VISITED RFC
RAMOJI FILM CITY
ETV BHARAT
JAPANESE DELEGATES IN RFC

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Effort to preserve traditional art

पुरानी कला को सहेजने की कोशिश, ओडिशा के कल्पतरु पांडा बाघमारी दुनिया भर में पहुंचा रहे लकड़ी के मुखौटे की कला

January 14, 2026 at 10:58 PM IST
India To Sound The Evacuation Alarm

ईरान में प्रदर्शनों के बीच बिगड़े हालात, भारतीयों को तुरंत निकलने की सलाह, दूतावास ने जारी की एडवाइजरी

January 14, 2026 at 10:28 PM IST
Holy Dip On Makar Sankranti

मकर संक्रांति पर लाखों लोगों ने प्रयागराज, हरिद्वार और गंगासागर में लगाई आस्था की डुबकी

January 14, 2026 at 9:49 PM IST
Drop 10 Minute Delivery Targets

ब्लिंकिट, स्विगी ने 10-मिनट डिलीवरी का टारगेट हटाया, सरकार के दखल के बाद फैसला

January 13, 2026 at 10:23 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.