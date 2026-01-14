जापान के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के पेशेवरों का 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को रामोजी फिल्म सिटी पहुंचा. यह दल भारत और जापान के बीच फिल्म निर्माण, मीडिया और मनोरंजन तकनीक के क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं को टटोलने के उद्देश्य से यहां आया है. विश्व के इस सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो की सुविधाओं को देखने आए इन जापानी विशेषज्ञों ने भविष्य की संयुक्त परियोजनाओं पर चर्चा की.होटल सितारा में उनका पारंपरिक स्वागत किया गया. इस अवसर पर मार्गदर्शी चिट फंड्स की प्रबंध निदेशक चेरुकुरी शैलजा किरण मौजूद रहीं. उन्होंने जापानी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ बातचीत की. इस दल का नेतृत्व 'कोडानशा' द्वारा प्रकाशित 'कूरियर जैपोन' (COURRiER Japon) पत्रिका के प्रधान संपादक हिरोआकी मिनामी और प्रकाशन जगत की प्रमुख कंपनी के सलाहकार योशियाकी कोगा ने किया.जापानी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को रामोजी ग्रुप और रामोजी फिल्म सिटी के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिखाई गई. उन्हें सबसे ज़्यादा बिकने वाले तेलुगु दैनिक समाचार पत्र 'ईनाडु' और दशकों से इसे मिल रहे सम्मानों के बारे में जानकारी दी गई. उन्हें यह भी बताया गया कि रामोजी ग्रुप केवल समाचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल, शिक्षा और संस्कृति को भी बढ़ावा देता है. इसके बाद प्रतिनिधिमंडल को रामोजी फिल्म सिटी और वहां शूट की गई फिल्मों पर आधारित एक वीडियो दिखाया गया. जिसमें बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' भी शामिल थी. प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रतिनिधियों को यह भी पता चला कि रामोजी ग्रुप 'ईटीवी भारत' का संचालन करता है, जो वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त और एक अत्यधिक एकीकृत डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म है.

प्रतिनिधिमंडल को रामोजी ग्रुप की भविष्य की परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई. इनमें खेल और पर्यटन के लिए नए आकर्षण, एक ग्लोबल विलेज, एक लक्ज़री हॉलिडे रिसॉर्ट, एक प्रमुख MICE (मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेस और एग्ज़िबिशन) स्थल, विश्व स्तरीय चिकित्सा और कल्याण केंद्र, ओटीटी (OTT) शूटिंग सेट, सोशल मीडिया प्रोडक्शन ज़ोन, इको-टूरिज्म, नाइट सफारी, वॉटर एंड एडवेंचर पार्क, और एक मेगा रिटेल मॉल शामिल हैं.

प्रतिनिधियों ने फिल्म सिटी के भीतर हवा महल का भ्रमण किया, जहां उन्होंने राजस्थानी लोक संगीत और नृत्य का आनंद लिया. इसके बाद वे मायालोक गए, जहां उन्हें रामोजी फिल्म सिटी में शूट की गई फिल्मों और उनके निर्माण की प्रक्रिया पर एक वीडियो दिखाया गया. घर से दूर घर जैसा अनुभव लेते हुए, प्रतिनिधियों ने जापानी गार्डन का दौरा किया, जिसने उन्हें अपनी चिर-परिचित सौंदर्य शैली का अनुभव कराया.

जापानी प्रतिनिधियों ने रामोजी ग्रुप का डिजिटल प्लेटफॉर्म ईटीवी भारत (ETV Bharat) के काम करने के तरीके को भी देखा. ईटीवी भारत के संपादक बिलाल भट ने प्रतिनिधिमंडल को डिजिटल प्लेटफॉर्म के कामकाज और इस बारे में जानकारी दी कि कैसे भारत का यह अत्यधिक एकीकृत न्यूज़रूम 13 भाषाओं में कंटेंट तैयार करता है. उन्होंने यह भी समझाया कि दर्शकों तक पहुंचने से पहले ईटीवी भारत मुख्यालय में समाचारों को किस तरह प्रोसेस किया जाता है. प्रतिनिधियों ने न्यूज़रूम की कुशल कार्यप्रणाली की दिल से प्रशंसा की. इसके बाद उन्होंने ईटीवी आंध्र प्रदेश, ईटीवी तेलंगाना और ईटीवी बालभारत का दौरा किया, जहां उन्हें लाइव न्यूज और मनोरंजन कार्यक्रमों के निर्माण की बारीकियों से अवगत कराया गया.

डेलीगेट्स ने रामोजी फिल्म सिटी की दूसरी जगहों को भी देखा, और घर वापस जाने से पहले अच्छी यादें बनाईं. डेलीगेट्स में हाजीमे किकुची, शोगाकुकन से टोमो माचिनागा, शुएशा से ताकाया इनौए, गक्केन से मासाहिरो कुमाशिमा, शुफू से साओरी काटो, साथ ही कोडांशा से सेकात्सु और चिहिरो मासुहो शामिल थे.