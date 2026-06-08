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विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में भीषण हादसा: 1500 डिग्री पर खौलते लिक्विड स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत - VISAKHAPATNAM STEEL PLANT ACCIDENT

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विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में भीषण हादसा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 8, 2026 at 10:40 PM IST

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आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में एक बेहद दर्दनाक और बड़ा हादसा हुआ है. प्लांट के भीतर काम के दौरान भारी मात्रा में खौलता लिक्विड लोहा मजदूरों पर गिर गया.. हादसे में अब तक 8 मजदूरों की मौत की खबर है.. जबकि कई दूसरे मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, ये हादसा स्टील प्लांट के SMS-2 और STC-3 हीट FG विभाग में उस समय हुआ, जब क्रेन के जरिए खौलते हुए लिक्विड स्टील को ऊपर उठाया जा रहा था. बताया जा रहा है कि करीब 1500 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान पर उबल रहे मेटल लिक्विड का लैडल अचानक अनियंत्रित होकर हिल गया और खौलता हुआ गर्म स्टील वहां काम कर रहे मजदूरों पर जा गिरा. स्टील लिक्विड गिरते ही मजदूर डर कर भाग गए. स्टील प्लांट की फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है.

आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू ने विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में हुए हादसे पर दुख जताया. उन्होंने अधिकारियों से हादसे के बारे में बात की. उन्होंने घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया है.  

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में एक बेहद दर्दनाक और बड़ा हादसा हुआ है. प्लांट के भीतर काम के दौरान भारी मात्रा में खौलता लिक्विड लोहा मजदूरों पर गिर गया.. हादसे में अब तक 8 मजदूरों की मौत की खबर है.. जबकि कई दूसरे मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, ये हादसा स्टील प्लांट के SMS-2 और STC-3 हीट FG विभाग में उस समय हुआ, जब क्रेन के जरिए खौलते हुए लिक्विड स्टील को ऊपर उठाया जा रहा था. बताया जा रहा है कि करीब 1500 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान पर उबल रहे मेटल लिक्विड का लैडल अचानक अनियंत्रित होकर हिल गया और खौलता हुआ गर्म स्टील वहां काम कर रहे मजदूरों पर जा गिरा. स्टील लिक्विड गिरते ही मजदूर डर कर भाग गए. स्टील प्लांट की फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है.

आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू ने विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में हुए हादसे पर दुख जताया. उन्होंने अधिकारियों से हादसे के बारे में बात की. उन्होंने घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया है.  

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