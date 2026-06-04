अफगानिस्तान के खिलाफ 13 जून से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार चोट के चलते कोहली चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. 37 वर्षीय कोहली ने हाल ही में आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 675 रन बनाए थे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दूसरा खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. उनकी गैरमौजूदगी भारतीय बल्लेबाजी क्रम को प्रभावित कर सकती है. भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे धर्मशाला, दूसरा लखनऊ और तीसरा चेन्नई में खेला जाएगा। सीरीज के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर रवाना होगी, जहां वनडे मुकाबले खेले जाएंगे.