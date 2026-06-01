विराट की फाइनल पारी पर फिदा हुए बचपन के कोच, बोले- सिर्फ पावर नहीं, तकनीक और धैर्य भी जरूरी - VIRAT KOHLI
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Published : June 1, 2026 at 8:30 PM IST
आईपीएल 2026 के फाइनल में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की शानदार पारी ने एक बार फिर उनकी क्लास साबित कर दी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के बाद विराट के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने उनकी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि टी20 क्रिकेट केवल पावर हिटिंग का खेल नहीं है, बल्कि तकनीक, धैर्य और सही शॉट चयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है. राजकुमार शर्मा के मुताबिक विराट की पारी युवा क्रिकेटरों के लिए एक बड़ी सीख है कि मजबूत तकनीक के दम पर किसी भी फॉर्मेट में सफलता हासिल की जा सकती है. अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में कोहली ने 48 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाए और टीम को लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई.
आईपीएल 2026 के फाइनल में विराट कोहली की नाबाद 75 रन की शानदार पारी ने एक बार फिर उनकी क्लास साबित कर दी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के बाद विराट के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने उनकी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि टी20 क्रिकेट केवल पावर हिटिंग का खेल नहीं है, बल्कि तकनीक, धैर्य और सही शॉट चयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है. राजकुमार शर्मा के मुताबिक विराट की पारी युवा क्रिकेटरों के लिए एक बड़ी सीख है कि मजबूत तकनीक के दम पर किसी भी फॉर्मेट में सफलता हासिल की जा सकती है. अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में कोहली ने 48 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाए और टीम को लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई.