खामेनेई की अंतिम यात्रा में ट्रंप के खिलाफ लगे हिंसक नारे, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- 'एक झटके में खत्म कर सकते हैं ईरानी नेतृत्व' - VIOLENT SLOGANS AGAINST TRUMP
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Published : July 6, 2026 at 11:00 PM IST
ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में लाखों की भीड़ उमड़ी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों में जबर्दस्त आक्रोश देखने को मिला. वहां अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौत की मांग वाले बैनर और प्लेकार्ड ले रखे थे.
कुछ पोस्टरों पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरें भी दिखीं, , जिन पर हिंसक धमकियां लिखी हुई थीं.
ईरान से सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों में मौत हो गई थी. उनकी शोकसभा में शामिल हुए लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए और ट्रंप के खिलाफ शत्रुतापूर्ण बातें कहीं. शोकसभा के आसपास ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या का समर्थन करने वाले पोस्टर दिखाए दिए और लोगों ने जमकर नारेबाजी की. ये नारेबाजी उस वक्त सामने आई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वाशिंगटन अगर चाहे तो जीवित बचे ईरानी नेतृत्व को "एक झटके" में खत्म कर सकता है. हालांकि, वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो कूटनीतिक बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहते हैं.
ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में लाखों की भीड़ उमड़ी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों में जबर्दस्त आक्रोश देखने को मिला. वहां अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौत की मांग वाले बैनर और प्लेकार्ड ले रखे थे.
कुछ पोस्टरों पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरें भी दिखीं, , जिन पर हिंसक धमकियां लिखी हुई थीं.
ईरान से सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों में मौत हो गई थी. उनकी शोकसभा में शामिल हुए लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए और ट्रंप के खिलाफ शत्रुतापूर्ण बातें कहीं. शोकसभा के आसपास ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या का समर्थन करने वाले पोस्टर दिखाए दिए और लोगों ने जमकर नारेबाजी की. ये नारेबाजी उस वक्त सामने आई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वाशिंगटन अगर चाहे तो जीवित बचे ईरानी नेतृत्व को "एक झटके" में खत्म कर सकता है. हालांकि, वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो कूटनीतिक बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहते हैं.