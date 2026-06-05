मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, कंगपोकपी में महिला सहित तीन लोगों की हत्या, घरों को लगाई आग - VIOLENCE AGAIN IN MANIPUR
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 5, 2026 at 8:49 PM IST
मणिपुर में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार को कांगपोकपी ज़िले के एक गांव हथियार बंद लोगों ने धावा बोला और एक महिला समेत तीन को मौत के घाट उतार दिया. ये हमला लोइबोल खुलेन गाँव में सुबह करीब 4 बजे बजे हुआ. हमलावरों ने सात घरों में आग लगा दी. जान बचाने के लिए गांव वाले पास के जंगल में भाग गए. मणिपुर की कुकी जनजातियों की मुख्य संस्था कुकी इनपी मणिपुर ने हमले की निंदा की है. दोषियों को पकड़ने और हमले की जांच की मांग की है. इससे पहले 29 मई शुक्रवार को संदिग्ध उग्रवादियों ने उखरूल जिले में जरुरी सामान ले जा रहे एक कफिले पर हमला बोला था. जिसमें एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई थी. जिसके विरोध में 30 मई शनिवार को सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया. और एन-एच -37 इम्फाल-जिरीबाम रोड बंद कर दिया था. वहीं मणिपुर में 6 नागा लोगों के अपहरण का मुद्दा भी गरमा है. इनकी सुरक्षित वापसी के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं. ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने समर्थन में एक मार्च निकाला. 6 नागा नागरिकों का 13 मई को अपहरण किया गया था. मणिपुर में 2023 से जारी हिंसा का ताजा दौर इसी साल अप्रैल महीने से शुरु हुआ. जब विष्णुपुर जिले में मोइरांग ट्रोंग्लाओबी इलाके में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों के हमले में एक पांच साल के लड़के और 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई थी. जबकि इनकी मां घायल हो गई थी.उग्रवादियों ने इनके घर पर बम फेंका था.मोइरांग ट्रोंगलाओबी इलाका चुराचांदपुर के पहाड़ी इलाकों के पास है. 2023 तथा 2024 में मैतेई और कुकी समूहों के बीच हुए जातीय संघर्ष के बाद से यहां लगातार हिंसा होती रही है.
मणिपुर में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार को कांगपोकपी ज़िले के एक गांव हथियार बंद लोगों ने धावा बोला और एक महिला समेत तीन को मौत के घाट उतार दिया. ये हमला लोइबोल खुलेन गाँव में सुबह करीब 4 बजे बजे हुआ. हमलावरों ने सात घरों में आग लगा दी. जान बचाने के लिए गांव वाले पास के जंगल में भाग गए. मणिपुर की कुकी जनजातियों की मुख्य संस्था कुकी इनपी मणिपुर ने हमले की निंदा की है. दोषियों को पकड़ने और हमले की जांच की मांग की है. इससे पहले 29 मई शुक्रवार को संदिग्ध उग्रवादियों ने उखरूल जिले में जरुरी सामान ले जा रहे एक कफिले पर हमला बोला था. जिसमें एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई थी. जिसके विरोध में 30 मई शनिवार को सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया. और एन-एच -37 इम्फाल-जिरीबाम रोड बंद कर दिया था. वहीं मणिपुर में 6 नागा लोगों के अपहरण का मुद्दा भी गरमा है. इनकी सुरक्षित वापसी के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं. ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने समर्थन में एक मार्च निकाला. 6 नागा नागरिकों का 13 मई को अपहरण किया गया था. मणिपुर में 2023 से जारी हिंसा का ताजा दौर इसी साल अप्रैल महीने से शुरु हुआ. जब विष्णुपुर जिले में मोइरांग ट्रोंग्लाओबी इलाके में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों के हमले में एक पांच साल के लड़के और 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई थी. जबकि इनकी मां घायल हो गई थी.उग्रवादियों ने इनके घर पर बम फेंका था.मोइरांग ट्रोंगलाओबी इलाका चुराचांदपुर के पहाड़ी इलाकों के पास है. 2023 तथा 2024 में मैतेई और कुकी समूहों के बीच हुए जातीय संघर्ष के बाद से यहां लगातार हिंसा होती रही है.