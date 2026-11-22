ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) से जुड़े लोगों ने कथित तौर पर नरैल जिले में अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं के दर्जनों घरों और दुकानों पर हमला किया, तोड़फोड़ की और आग लगा दी. यह हमला इस हफ्ते की शुरुआत में बीएनपी से जुड़े दो नेताओं की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया. ये हमले शुक्रवार दोपहर को कालिया उपजिला के बेंदर चार गांव में हुए और रात तक जारी रहे. इनमें प्रतिबंधित अवामी लीग की गतिविधियों से जुड़ी प्रॉपर्टीज को निशाना बनाया गया. जिन प्रॉपर्टीज को निशाना बनाया गया, उनमें नरैल-1 के पूर्व विधायक बीएम कबीरुल हक मुक्ति का पुश्तैनी घर और कालिया म्युनिसिपैलिटी के पूर्व मेयर फकीर मुशफिकुर रहमान लिटन का घर शामिल था.